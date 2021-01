Dette kommer fram når indeksen for andre halvår 2020 presenteres onsdag, skriver Klassekampen.

– Det viser at boligprisene er for høye. Hele det sentrale Østlandet er på vei til å bli for dyrt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Les også: Her har Erik bodd i 10 år. Nå frykter han å havne på gata etter en beskjed fra kommunen

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel spesialsykepleier med ti års ansiennitet – og dermed en lønn på nærmere 580.000 kroner – får finansiering til å kjøpe. Med i beregningen er også en egenkapital på 450.000 kroner og et lavt studielån.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt og har lave konjunktursvingninger.

Situasjonen har blitt verre siden første halvår i fjor, da sykepleierindeksen lå på 3,1.

Situasjonen er ganske annerledes utenom Oslo-området. Indeksen viser at en sykepleier kan kjøpe rundt en tredel av boligene i Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver Klassekampen.

– I realiteten er svært mange vanlige folk stengt ute fra eiendomsmarkedet i Oslo, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!