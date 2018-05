Oslo

Opp mot 50.000 liter fyringsolje rant onsdag ettermiddag ut i Alnaelva og videre mot fjorden i Oslo. Lekkasjen skjedde i Arnljot Gellines vei 3 etter tømming av noen tanker.

Bellona varslet raskt at de ville anmelde utslippet, men mener at det ikke bare er selve lekkasjen som er kritikkverdig.

Leder Frederic Hauge mener Oslo kommune burde ha iverksatt tiltak så snart meldingen om utslippet kom, like før klokken 16.30 onsdag ettermiddag.

– Dette handler ikke bare om miljøkriminalitet, men også om svikt fra Oslo kommune, sier han til NTB.

Mislykket

Hauge mener beredskapsutvalget burde iverksatt en aksjon, og at flere instanser burde vært satt inn.

– Her har brannvesenet handlet alene, og det har vært mislykket, mener Hauge.

Hauge forteller at Bellona nå prøver å få oversikt over miljøskadene utslippet har medført og sier at de allerede har fått inn mange rapporter om død fisk.

– Dette kommer til å vare dager, og jeg tror ikke folk kan bade i Sørenga på en stund, sier han.

Tømming av tanker

Fyringsoljen rant ut etter en lekkasje under tømming av oljetanker i Arnljot Gellines vei 3. Ved 22-tiden onsdag kveld var oljen i ferd med å nå sjøen ved Kongshavn, og utslippet kan utgjøre en fare for de badende ved sjøbadet ved Sørenga.

– Vi advarer folk mot å bade i sjøen i området, sa kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Oslo kommune til NTB.

Politiet opplyste først at det var snakk om så mye som 80.000 liter fyringsolje, men etter at brannvesenet fikk bedre kontroll over situasjonen, ble dette nedjustert til 50.000 liter. (NTB)