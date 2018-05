Oslo

Opp mot 50.000 liter fyringsolje rant onsdag ettermiddag ut i Alnaelva og videre mot fjorden i Oslo. Lekkasjen skjedde på Sporveiens anlegg i Vårveien 55 på Ryen.

– Nekter oss

Bellona-leder Frederic Hauge sier de jobber på spreng med å undersøke saken og varsler at han vil anmelde Sporveien.

– Vi er oppe i Vårveien og forsøker å komme inn, men de nekter oss. Dette er grov miljøkriminalitet og det må etterforskes. Vi blir her helt til vi har funnet ut av dette, sier Hauge til NTB.

Bellona-lederen refser Sporveien for å ha dyttet skylden over på andre. Utslippet skjedde onsdag, men først torsdag formiddag ble det kjent at det var Sporveien som hadde forårsaket utslippet.

– Hvorfor har de ikke fortalt dette før? Hva har de å skjule? De har forsøkt å skjule seg bak at det var vært en annen operatør, men nå er det helt åpenbar at det er Sporveien som må stilles til ansvar her, tordner han.

Les også: Sørenga tømt for folk

– Vi er lei oss

I forbindelse med at et innleid firma skulle tappe ned olje i noen tanker på Sporveiens T-baneanlegg, oppsto det en lekkasje som førte til at titusener av liter med fyringsolje rant ut i Alnaelva og videre ned i Oslofjorden.

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier de hadde håpet på at det skulle foregå på en ordentlig, ryddig og miljøvennlig måte og at han har forståelse for at Bellona nå anmelder Sporveien.

– Vi er veldig lei oss og dette er noe som vi skulle hatt ugjort. Det som er viktig for oss nå er å bringe klarhet i hva som har skjedd her. En politianmeldelse vil jo være med på å tydeliggjøre og synliggjøre hva som har skjedd og å se alvoret i saken, så jeg har stor forståelse for at det kommer en politianmeldelse, sier Asperud. (NTB)

Les også: Sørenga stengt for bading inntil videre