– Seriøst? Det er jo helt fantastiske nyheter, sier Aksel Hillestad i Hovseterdalens venner.

Dagsavisen har nemlig akkurat overbragt en klar bekkemelding fra Oslo kommune: Mærradalsbekken skal bli liggende i rør under bakken. Det utløser jubel på Oslo vest.

Du skjønner, i Hovseterdalen, dalføret mellom Hovseter og Røa i Oslo, er det en finfin park og grøntdrag. I bunnen, godt under bakken, ligger en av Oslos elver, Mærradalsbekken, i rør. Det rødgrønne byrådet har hatt som langsiktig plan å åpne flest mulig av byens bekker, og få dem opp i dagen. Det har allerede skjedd med Hovinbekken, Lillebergbekken og Lindebergbekken (de to siste er ikke i slekt, forresten).

Mærradalsbekken har også vært høyt på kommunens prioriteringsliste, men fra nabolaget har det kommet ganske store protester. På den ene sida har en del naboer stått, organisert i Hovseterdalens venner, knallhardt mot bekk. På laget har de etterhvert fått det meste av lokalpolitikere i bydelen. På den andre sida har kommunen stått, selv om da Dagsavisen prøvde å finne ut hva byrådet egentlig mente om saken i sommer, fikk vi aldri noe svar.

Da hadde også prisen økt fra 20 til rundt 100 millioner kroner. Det ble tydeligvis for mye for byrådet, i hvert fall i koronatrange tider.

Skal bare fikse rørene

– Vi har bestemt å legge åpninga av Mærradalsbekken på is. Det har vist seg å bli mye dyrere enn opprinnelig antatt å åpne denne bekken. I tillegg er det en betydelig motstand i lokalmiljøet på Røa og Hovseter, skriver samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en melding til Dagsavisen..

– Derfor har vi besluttet at bare den nødvendige opprustingen av vann- og avløpsetatens rør i dalen skal gjennomføres nå, mens åpningen av bekken eventuelt kan gjøres på et senere tidspunkt, forteller hun.

Byrådet prioriterer heller andre bekkeåpninger.

– Målet vårt er å hente flest mulig av Oslos mange bekker og elver​ fram fra rørene de har vært gjemt i. Dette er bra for dyre- og plantelivet, men det er også bra for oss mennesker: Levende bekker gir fine turmuligheter. I tillegg blir faren for flom og oversvømmelser av gater og kjellere mindre når bekkeløpene åpnes.​

– I Oslo gjennomfører vi nå et systematisk arbeid for å gjenåpne flere bekker. Om lag 30 strekninger til kan gjenåpnes fremover, og nå jobbes det blant annet med å åpne Østensjøbekken og å vurdere åpning av Bakåsbekken på Furuset, skriver byråden.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo: Lan Marie Berg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Frykta mindre lek og aking

I dalstrøka vestafor tas nyheten imot med både jubel og vantro.

– Jeg synes det er en veldig fornuftig avgjørelse, sier Røa-beboer og nabolagsaktivist Aksel Hillestad i Hovseterdalens venner når vi ringer.

– Vi er kjempeglade for at de har hørt på oss. Samtidig mistenker jeg vel også at dette har tvunget seg fram når kostnadene ble så store, sier han.

Hovseterdalens venner har kjempet mot forslaget om bekkeåpning i mange år. Hillestad forteller at dalføret er i bruk til all slags aktiviteter, hele året. Og de har fryktet at mye av det ville bli ødelagt om bekken skulle opp i lyset.

– Det er en yrende myldredal, som brukes utrolig mye til lek, aking og fotballspilling. Barna løper fritt her, og bekken ble opprinnelig lagt for at de som bodde i de da nybygde blokkene Hovseter skulle ha dalen som en slags utvidet hage. Dette behovet er enda større idag, sier han.

Aksel E. Hillestad i Hovindalens Venner. Foto: Privat

– Hvis du drar opp der en helg nå, så ser du hvor mange som aker tvers over dalen. Det ville definitivt ikke gått med en bekk i midten. Å bruke 100 millioner på å få fram den bekken, det ville være svært lite fornuftig bruk av penger.

Hovseterdalens venner har sagt at de skulle ha stor fest den dagen det blir klart at bekken skal bli liggende i rør. Enn så lenge blir det vanskelig av koronagrunner.

– Men kanskje vi skal ha en stor fest til sommeren? Hvis det blir mulig? Dette er en stor dag, sier Hillestad.

– Kunne vi feiret, så hadde vi feiret.

