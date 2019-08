– Eiendomsskatt er en usosial skatt. Oslo går med overskudd, og trenger ikke inntektene fra eiendomsskatt, sier Saida Begum til Dagsavisen.

Høyre vil fjerne eiendomsskatten om de kommer i byråd etter høstens valg.

I juli sa ordfører Marianne Borgen (SV) i et intervju med Dagsavisen at Oslo må ta boligpolitikken tilbake, og at ingen andre steder i landet var boligforskjellene større.

I gårsdagens avis tok advokat Bettina Banoun til orde for å endre Oslos eiendomsskattmodell.

Skaper forskjeller

Høyres ordførerkandidat Saida Begum er oppgitt over det rødgrønne byrådets tafatte boligpolitikk og ansvarsfraskrivelse.

– Jeg blir oppgitt når jeg leser ordføreren mener det er lite kommunen kan gjøre for å lette tilgangen inn på boligmarkedet, når vi vet at det viktigste virkemiddelet – nemlig å legge til rette for økt boligbygging – er det kommunen selv som styrer, sier hun.

Da dagens byråd så dagens lys for snart fire år siden ble det lovet 100.000 nye boliger i hovedstaden.

– I forrige valgkamp lovet Raymond Johansen 100.000 nye boliger i Oslo. Det er en enorm avstand mellom det som ble lovet, og det byrådet har levert. I 2018 ble det kun regulert 810 nye boliger – det laveste antallet på flere år. Da låter det hult når ordfører Marianne Borgen sier at det ikke er noe kommunen kan gjøre, sier Begum.

– Det er potensial for 120.000 nye boliger i Oslo fram mot 2030. Det kommer vi aldri til å nå med byrådets sneglefart. Det lave antallet regulerte boliger innebærer en dramatisk nedgang i muligheten for å bygge boliger, og vil ha konsekvenser for boligsalget framover. Inngangsdøren til boligmarkedet for førstegangskjøpere kan i realiteten bli strupet. Om et par år vil vi se konsekvensene av den rødgrønne boligpolitikken: Færre nye boliger for salg enn på mange år, sier Begum.

– Ordfører Marianne Borgen sier det er boligmarkedet i seg selv som skaper forskjeller, men boligmarkedet er helt avhengig av at kommunen regulerer boliger. Uten regulering blir det ingen boligbygging. Byrådet burde se seg selv i speilet og innse at deres tafatte boligpolitikk er den største årsaken til at forskjellene på boligmarkedet øker for kommende boligkjøpere, sier Høyres ordførerkandidat.

Høyre har lenge hatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker eiendomsskatt i Oslo.

Usosial skatt

«Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Høyre sier nei til eiendomsskatt på folks hjem. Politikk handler om å prioritere hva man skal bruke penger på. Dagens byråd har lagt opp til en kraftig utgiftsvekst. Å innføre eiendomsskatt slik Ap-byrådet gjorde, var å skyve politiske problemer over på innbyggerne. Høyre vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene», står det i Oslo Høyres program.

– Advokat Bettina Banoun sa i mandagens Dagsavisen at dagens boligskattpolitikk som favoriserer boligspekulantene, gjør det attraktivt å eie mange små leiligheter, og som hindrer unge å komme inn på boligmarkedet. Hva tenker du om det?

– Til det har jeg bare ett kort svar. Vi ønsker ikke boligskatt, sier Høyres ordførerkandidat.

Eiendomsskatt

* Eiendomsskatt i Oslo ble innført i 2016.

* Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4,6 millioner kroner for bolig og fritidsboliger.

* Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.

* Skattesats 2019 er tre promille for alle eiendommer.

* Eiendomsskatten beregnes ut i fra eiendomsskattegrunnlaget.

* For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendoms­skattegrunnlaget 80 prosent av boligverdien.

* Eiendomskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.

Kilde: Oslo kommune