Som Dagsavisen tidligere har omtalt, måtte Avinors elfly onsdag nødlande ved Arendal. Bak spakene satt Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen. Aase Marthe J. Horrigmo, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, var passasjer.

Politiet fikk melding klokka 14.42 om at mikroflyet hadde problemer. Senere ble det bekreftet at flyet hadde nødlandet. Flyet mistet motorkraften, opplyser Falk-Petersen til NTB.

Flyet nødlandet på vannet, tippet delvis rundt og passasjerene klatret ut via vingen.

– Det gikk eksepsjonelt bra. Vi er verken forslått eller noe annet, sier han til NTB.

Tidligere på dagen hadde ordførerkandidat Saida Begum (H) vært med samme fly.

– Jeg var ikke redd fordi det var et elfly, men fordi det var et minifly. Jeg har høydeskrekk, og i noen sekunder måtte jeg lukke øynene, sier hun til Dagsavisen.

På Instagram skrev hun «ok, dette var mer gøy enn skummelt».

– Jeg er veldig glad for at jeg gjennomførte turen. Det var morsomt. Jeg fikk muligheten til å styre flyet, men det turte jeg bare i noen sekunder. Det var litt skummelt, særlig da vi satte opp farten for å kjenne på hvordan det er å være vektløs, da skrek jeg, innrømmer hun.

Hun vet ikke hvordan hun selv ville reagert på en nødlanding.

– Det var utrolig kjipt at det skjedde, men piloten var veldig rolig og profesjonell, så det hadde nok vært litt mindre skremmende enn det kunne vært, sier Begum.

Begum mener uansett at elfly har en framtid.

– Målet er at alle fly som flyr innenlands skal være elfly etter 2015.

