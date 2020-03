Vestli Rehabiliteringssenter er en rusinstitusjon med 32 plasser. Der bor rusavhengige som ikke ruser seg lenger, men trenger hjelp til å komme tilbake til samfunnet. Noen har bodd der så lenge som tre år, andre er helt nye og har bare bodd der noen uker. Onsdag fikk de beskjed om å pakke tingene sine: De skal ut før helga er ferdig.

– Nå er det helt kaos her. Dette er helt på trynet, sier Jan Erik Johansen.

Han er tillitsvalgt for beboerne. Eller, han har i hvert fall vært det. Nå skal han flytte ut i hui og hast.

– Det er noe av det merkeligste jeg har vært med på. Folk har bare fått et bank på døra, og så beskjed om at du må flytte i løpet av morgendagen.

Forskellige steder

Johansen selv har fått tildelt en såkalt gjennomgangsleilighet. Dermed er han ikke den som rammes hardest. Men han forteller at flere andre blir sendt på institusjoner langt borte. Selv om de er i jobb, i Oslo. Han forteller at folk er "dritnervøse", og at det har vært fryktelig stemning siden beskjeden kom.

– Er det noe vi rusavhengige trenger, så er det klare og greie rutiner. I går var livet en rollercoaster. Det er tydelig at det er oss lavest på stigen som skal ofres, sier han.

Han frykter nå at folk ryker på fylla med en gang de er ute av Vestli.

(Saken fortsetter under bildet)

Ikke involvert

– Det er veldig positivt at de oppretter et sted for de smittede pasientene i aktiv rus, sier Kenneth Arctander Johansen.

Han er daglig leder i brukerorganisasjonen Rio og reagerer på informasjonen at kommunen nå tømmer Vestli. Han er bekymra både for personer som lever på gata i aktiv rus, og for de som har kommet seg ut av rus og nå er i stabile omgivelser.

– Den brukergruppa her trenger kontinuitet og stabilitet for å unngå tilbakefall. Hvis man fjerner det er jeg redd for at du øker tilbakefallsrisikoen. Det igjen kan skape økt smittefare, sier Arctander Johansen til Dagsavisen.

Han sier brukerorganisasjonene ikke er blitt tatt med på beslutningen, og savner involvering både for brukere og de som jobber i institusjonene.

Arctander Johansen sier at Rio anerkjenner at både de som står i frontlinja og de som må ta beslutninger nå har en veldig vanskelig situasjon og gjør en viktig jobb for oss alle. Men han savner brukernes perspektiv.

– Har ikke brukerne blitt tatt hensyn til?

– Nei, det er klart de ikke har blitt. De er tvangsflytta. Men jeg noterer meg at de ikke er satt på gata, og det er veldig viktig, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Skal være klart mandag

– Vi må ha beredskap. Planen er at det skal være oppe og klart på mandag. Så får vi bare håpe at ingen blir smitta, sier John Ingar Danielsen, som er direktør for rustjenester i Velferdsetaten i Oslo kommune.

Han forklarer at Vestli var den eneste insitusjonen som tilfredsstilte vilkårene som var satt for smittevern og hensyn til de ansatte. På Vestli har hver leilighet sitt eget bad og toalett.

– Vestli var det beste alternativet. Vi har vurdert alt vi har, sier Danielsen til Dagsavisen.

Han forteller at de har vurdert å bruke for hotell. Planen er å bruke hotellrom til folk som testes og som dermed må være i karantene, men ikke etter at det eventuelt er påvist smitte.

– Vi kan ikke gi et like godt tilbud i et fløy i et hotell, sier han.

Må veie hensynene opp mot hverandre

– Men hva med hensynet til beboerne på institusjonen på Vestli?

– Vi forstår at det uroer dem. De vil bli ivaretatt på institusjonen de kommer på, men jeg forstår at de får brudd i relasjoner på kort sikt.

– Har dere vurdert risikoen for tilbakefall?

– Ja, det er vi obs på. Tilbakefall er absolutt en problemstilling, men de vil jo ikke oppleve en svekkelse i tilbudet. Vi jobber med å opprettholde tilbudet. Men fra etatens side må vi veie hensynene opp mot hverandre, sier han.

Ikke spurt brukerne

Fra brukere Dagsavisen har snakket med er det mange som er kritiske, både fordi de ikke har blitt involvert eller spurt om hva de mener.

– Har brukerne blitt involvert?

– Ja, de har blitt involvert, forsåvidt, men det har vært mer sånn: Dette er beskjeden og så får vi gjøre det beste vi kan ut av det.

– Så dere har ikke spurt dem?

– Nei, det har ikke vært mulig å få til brukermedvirkning, for Vestli er det eneste alternativet vi har. Men de har blitt spurt om hva som er viktig for dem fra nå og fremover, så vi får til en god overføring fra et sted til et annet.

Legges ikke ned

I november i fjor ble det kjent at etaten ville gjøre om hele Vestli-institusjonen til boliger. Men dette ble stoppet av politikerne. Nå er flere redde for at Velferdsetaten nå bruker korona-krisa som anledning til å legge ned institusjonen.

– Dette er en kriseløsning i en midlertidig situasjon. Så snart den har lagt seg er brukerne velkomne tilbake til Vestli rehabiliteringssenter, sier Danielsen.

Det skal i dag ennå ikke være registrert korona-smittede blant personer i Oslos rusmiljø.