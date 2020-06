På en pressekonferanse fredag sa han at bransjen får noen dager til å forberede seg, slik at det blir like vilkår for alle.

– Serveringsbransjen fortjener skryt for å ha håndtert gjenåpningen på en god måte, sa han.

Men han presiserte samtidig at gjester og bransje for enhver pris må fortsette å være ansvarlige.

– Vi kommer til å følge nøye med, sa Johansen. Det blir kontroller på utestedene, og folk bes om å tipse kommunen hvis reglene ikke følges.

Les også: Oslo opprettholder råd om hjemmekontor – ikke plass i kollektivtrafikken