– Vi mener at byrådsplattformen må ha en tydelig sosial profil, og at det kommer fram at vi er på lag med de som trenger vår politikk mest, sier leder i AUF i Oslo, Mansoor Hussain, til Dagsavisen.

Seinest 23. oktober skal Arbeiderpartiet, MDG og SV legge fram den nye byrådsplattformen der de lister opp hvilke politiske saker de skal gjennomføre i Oslo de neste fire årene. I disse dager forhandler partiene om en ny plattform på Mangelsgården i Oslo sentrum.

Fire saker

Nå krever AUF en tydelig sosial profil i den nye plattformen. Ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet har nå plukket ut fire saker de krever gjennomslag for:

Gratis skolemat

Et boligmarked for unge i Oslo

Flere idrettsanlegg

Ekstra sommerjobber som en fast ordning

– Dette er saker vi ofte hører folk snakke om når vi er ute og snakker med ungdommer og på skolebesøk. Da er det naturlig for oss å velge disse sakene, sier Hussain.

Ny boligpolitikk

Gratis skolemat var kanskje det viktigste valgløftet til Raymond Johansen under valgkampen. Her krever AUF nå gjennomslag. I revidert budsjett i vår bevilget byrådet penger til å opprette flere sommerjobber for ungdom i Oslo kommune. Det krever nå AUF at blir en permanent ordning.

De krever også en løsning på Oslos boligmarked, som for mange unge er nærmest umulig å komme inn i.

– Det må skje ekstremt mye i boligpolitikken. Det er vanskelig å peke på ett konkret tiltak, men vi trenger en sosial profil i boligpolitikken. I mange år har vi ikke hatt en boligpolitikk i det hele tatt i Oslo, og har latt markedet ta seg av det. Ofte er ungdom bekymret for å ikke få et sted å bo i Oslo. Det er viktig å legge til rette for, sier Hussain.

Miljøpolitikk

I valgkampen lovte AUF en offensiv miljøpolitikk i årene som kommer. At de nå velger å kreve gjennomslag for sosiale saker i stedet for miljøsaker har en grunn.

– Det handler om at Oslo Ap har en god miljøpolitikk fra før. Vi har stort sett de samme valgløftene som MDG på miljø. Jeg mener kampen ikke ligger der, men om å få en enda mer sosial profil i byrådsplattformen, sier Hussain.