Åtte personer pågrepet etter flere masseslagsmål i Oslo

Politiet mottok melding om det første masseslagsmålet kort tid før klokken 15 tirsdag ettermiddag.

På Ulven i Oslo var det flere personer som sloss med balltre og stålstenger.

– To menn og en kvinne ble kjørt til sykehus med moderate stikkskader. Kvinnen har også blitt slått i hodet med et balltre, sier operasjonsleder Christian Krhon Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Masseslagsmålet skjedde etter en kollisjon mellom to biler. Politiet mener kollisjonen ble gjort med vilje.

Kort tid etterpå oppsto det et nytt masseslagsmål – denne gangen på Økern, hvor det ifølge politiet også ble benyttet balltre. Her ble imidlertid ingen personer skadd. Politiet setter de to slagsmålene i sammenheng.

– Vi kjenner miljøet og jobber opp miljøet. Vi gjennomfører tekniske og taktiske undersøkelser, opplyser Engeseth.

Totalt åtte personer er pågrepet i saken, og politiet har opprettet sak på grov kroppsskade. Det er ifølge Engeseth et stort aldersspenn hos de pågrepne.