«Et prosjekt Dag Refsnes selv trolig hadde satt pris på. Det kombinerer to av de få hobbyene han har: Alkohol og musikk», heter det fra de to nybakte barkameratene.

Antonsen og Karlsen har ifølge pressemeldingen tatt absolutt alle pengene de har tjent på utenlandssalget av «Dag» – som er solgt til 23 land – og åpnet baren Meyers øverst på Grünerløkka i Oslo.

«Størrelsen på lokalet gjenspeiler omtrent hvor mye de har tjent. Det har 46 sitteplasser», står det å lese om baren, som har offisiell åpning 8. februar.

Atle Antonsen og Øystein Karlsen er muligens mest vant til å stå på kundesiden av bardisken, så de har med seg et solid lag i ryggen:

Kenneth Simonsen, Dan Marius Nordhagen og Mads Martinsen – som både står bak utesteder som Postkontoret, Bonanza, Revolver og Feber og festivalen Tons of Rock.

To av dem spiller dessuten med Kristopher Schau, som skrev «Dag»-manuset sammen med Karlsen, i The Dogs.

Om Meyers heter det at Antonsen og Karlsen satser på at stemningen «vil bli så lun at selv Dag kunne gått dit med lave skuldre, hørt musikk selv han ville likt og fraveket sitt gamle mantra om ikke å dele det beste i verden med noen» – og dele det med i det minste 45 andre av gangen.