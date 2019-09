Vinnerprosjektet «Trelett», som Atelier Oslo har tegnet i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landskapsarkitekter, ble torsdag kåret til det beste av i alt 98 bidrag.

– Lekent og variert

Ifølge Hav Eiendom, som eier Sukkerbiten, falt juryen særlig for hvordan arkitektene har utformet et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

– Byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap.

Juryen var for øvrig ledet av Hav Eiendoms administrerende direktør Kjell Kalland. Han peker på at uteområdene vil utgjøre over to tredeler av tomten og at de vil sikre Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, samtidig som Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon i Bjørvika.

– Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier Kalland.

– Stort feilgrep

Det er imidlertid ikke Sukkerbitens Venner enige i. De mener det vil være et stort feilgrep å bebygge den lille øya et steinkast fra Operaen og vil heller ha en grønn sjøpark med en liten bygning som kan legge til rette for fritidsinteressene.

– Her blir det et uteområde for Fotografihuset, ikke et friområde for byens befolkning, sier arkitekt og medlem i Sukkerbitens Venner Sigrid Vesaas.

Foreningen minner også om at å bygge nytt innebærer store klimautslipp.

– I Oslo må vi gjenbruke når vi faktisk kan. Vi har en rekke ledige kulturbygg som kan brukes, sier talsperson Ragna Fjeld i en epost til NTB.

SV åpnet tidligere i år for en omkamp om beliggenheten til Fotografihuset.

Skal bearbeides

Nå starter arbeidet med å bearbeide vinnerutkastet. Juryen ønsker blant annet å krympe byggets grunnflate for å gi enda mer plass til uteområder.

Fotografihuset i Bjørvika satser på å trekke 250.000 besøkende i året, nesten 100.000 flere enn Munchmuseet på Tøyen hadde i fjor. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2023 og skal bli Norges motsvar til Fotografiska i Stockholm, som anses som en av Europas viktigste institusjoner for samtidsfotografi.