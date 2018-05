Oslo

Det nesten 100 år gamle hybelhuset på Alexander Kiellands plass står tomt etter at Regjeringen besluttet å legge ned Ila integreringsmottak. Nå har byrådet besluttet å bruke bygget til midlertidige arbeidslokaler for kunstnere.

Bodde på Ila: Mohammad flytter til Holmenkollen

Fylles med kunst

– Vi trenger litt tid til å finne ut av hva bygget kan brukes til permanent. Det er et spesielt bygg. Men i mellomtiden fylles det med liv i form av arbeidsplasser for kunstnere, sier Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap.

– Oslo kommune leier i dag ut cirka 250 atelier til en sterkt subsidiert husleie. Det er et stort behov for flere atelierer og verksteder, og selv om kommunen jobber aktivt med å øke antallet, så må vi være kreative for å dekke behovet, sier Lund.

Hybelhus i nybarokk

Waldemar Thranes gate 70, på Wikipedia beskrevet som et monumentalt hybelhus i nordisk nybarokk, ble bygget i 1921. Serveringsstedet «Tranen» er fortsatt i drift, mens lavterskeltilbudet til rusmisbrukere, Café Trappa, ble lagt ned i 2013, og rusinstitusjonen i 2015. Fra 2015 til 2018 var det asylmottak.

