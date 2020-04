«Ulevelig». «Vilt». «Uholdbart». «Har ikke sovet et jævla sekund».

På Vålerenga går det hardt for seg i nabolagsgruppene på sosiale medier om dagen. Oslo kommune og Østlandske Vei og betong jobber nemlig med å skrape av asfalten i Strømsveien mellom Galgeberg og Etterstad.

Naboene varsler om at arbeidene støyer noe voldsomt, det blir omtalt som «et steinbrudd på hjul» på Facebook. Til gjengjeld gjøres arbeidet ... midt på svarteste natta.

– Det er helt utrolig, sier Bronia Hamilton til Dagsavisen.

Hun har bodd langs Strømsveien i 11 år, og forteller at hun aldri har opplevd liknende støy. Natt til onsdag fikk hun ikke sove mellom klokka 3 og 5.30 på natta. Hun forteller at hele soverommet rista natten gjennom. Flere naboer har hatt liknende opplevelser.

Dispensasjon fra støyforskrift

– Vi har forståelse for at nattarbeid kan være en belastning, skriver Åse Synnøve Rasmussen i en epostmelding til Dagsavisen.

Hun er prosjektleder i Bymiljøetaten, som har gitt dispensasjon fra støyforskriften, og dermed gjort det mulig å skrape asfalt hele natta.

– Arbeidet utføres på natten på grunn av den store andelen buss som kjører på strekningen. Ved gjennomføring på dagtid ville arbeidet vært til stor hinder for busstrafikken, skriver hun.

En annen grunn er at Vålerengatunnelen skulle vært stengt på grunn av arbeider der i perioden, noe som ville gitt mer trafikk i Strømsveien. Det arbeidet er ikke satt i gang, men etaten mener det fortsatt er for mange bussavganger til at arbeidet kunne utføres på dagen.

– Det kan også tenkes at nå som mange har hjemmekontor, at anleggsarbeid også på dagtid vil oppleves som belastende, skriver hun.

Lapp på porten

Hjemme på Vålerenga sitter Bronia Hamilton med familie. Hun er vant til å leve med trafikkstøyen fra gata, det kjører et stort antall store og tunge busser der, døgnet rundt.

– Jeg tåler ganske mye. Og når jeg så at de hadde hengt opp en lapp på en port, så tenkte jeg at dette ikke var så ille, sier hun.

– De sa det ikke skulle bråke mer enn en buss. Men det er en gravemaskin som skaper opp asfalt, liksom. Jeg er sint, sier Hamilton.

Neste gang maskinene setter igang skal Hamilton og datteren flytte på hotell, for å få sove.

– Til vanlig kunne det jo være litt gøy med et hotellopphold, men ikke nå. Da kommer jeg i kontakt med mange andre folk uten at jeg vil det, sier hun.

Bymiljøetaten opplyser at beboere kan få alternativt overnattingssted ved å fremvise helseattest.

– Jeg måtte ha legeattest på at manglende nattesøvn er problematisk for min helse. Men selvfølgelig er det det. Jeg er jo et menneske, sier Hamilton.

Her blir det støy om natta

Natt til 15. april: Fresing/fjerning av asfalt mellom Schweigaards gate og Ingeborggata.

Natt til 16. april: Fresing/fjerning av asfalt mellom Ingeborggata og Ensjøveien.

Natt til 21. april: Asfaltering mellom Schweigaards gate og Jordal skole.

Natt til 22. april: Asfaltering mellom Jordal skole og Ensjøveien.

Kilde: Bymiljøetaten

