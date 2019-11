Tilsynet avdekket grove overtidsbrudd etter kontroller i 2011 og 2012, skriver NRK.

I et påfølgende pålegg poengterte tilsynet at «Oslo kommune må innføre et system som sikrer at den enkelte arbeidstaker ikke utfører arbeid som overskrider bestemmelsene i arbeidsmiljøloven».

– Det var så alvorlig at vi ga dem et omfattende pålegg om å rette opp disse forholdene, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo.

Rikskanalen har i høst avdekket nesten 250.000 lovbrudd i kommunen siden 2013.

– Nå viser NRKs undersøkelser at vi har altfor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er alvorlig. Oslo kommune skal være et trygt og godt sted å jobbe. Det viktigste nå er en gjennomgang av hvordan systemet fungerer og se på hva vi kan gjøre for å få færre brudd., sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

