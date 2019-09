Arbeidstilsynet åpner tilsyn med Oslo kommune

– Oslo kommune ble orientert om dette av oss i går, og melding om tilsyn vil bli sendt i dag, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast til NRK.

Arbeidstilsynet har bitt seg merke i at den ansvarlige byråden, Lan Marie Berg (MDG), ikke har kunnet svare tilsynet på hvor mange brudd på arbeidsmiljøloven som er begått.

– I tilbakemeldingen kommer det fram at byrådsavdelingen ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Halmrast.

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser minst 820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Berg sitter i byrådsforhandlinger torsdag og har foreløpig ikke vært tilgjengelig for å kommentere nyheten om at Arbeidstilsynet åpner tilsyn.

Les også: Lan Marie Berg må svare for ytterligere 250 lovbrudd

To granskinger

Tirsdag vedtok kontrollutvalget i Oslo kommune at Kommunerevisjonen skal granske etaten og Bergs rolle.

Denne granskingen kommer ved siden av en undersøkelse Berg har bestilt fra revisjonsfirmaet PWC.

– Denne saken handler om alvorlige forhold tilbake i tid, og det er viktig å for meg å få alle fakta på bordet. Om bystyret ønsker å gjennomføre flere undersøkelser, vil jeg selvsagt bidra til å opplyse saken så godt jeg kan, var Bergs kommentar da.

Hun viser til at det allerede er tatt grep for å rydde opp i situasjonen.

– Ny direktør har fått beskjed om å få kontroll på bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, og statistikken viser nå at situasjonen er kraftig forbedret, sa Berg onsdag.

Les også: Krever gransking av MDG-Lan etter brudd på arbeidsmiljøloven

Konsulentbruk og anskaffelser

Opposisjonen anklager Berg for ikke å ha informert bystyret tilstrekkelig om saken.

Ifølge kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard (H) kan det være snakk om både brudd på arbeidsmiljølov, anskaffelsesregelverk, overdreven bruk av eksterne konsulenter og ansettelser utenfor regelverk i både renovasjons- og energigjenvinningsetaten.

– Dette er en ny søppelskandale og framstår som svak etatsstyring fra miljøbyråden, sa Kvisgaard til NTB nylig.