– Det er bra at man lokalt har synspunkter på hvordan man ønsker at sin bydel utvikles. Men dette er så store spørsmål at jeg vil si at man må besinne seg litt. Dette er ting bystyret skal fatte vedtak om. Vi må få utredet det godt og bli kjent med konsekvensene. Det er ikke bare å stenge rundkjøringa på Bislett i morgen.

Det sier leder for Oslo Arbeiderparti og gruppeleder for Ap på rådhuset, Frode Jacobsen til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skreiv onsdag har MDG sikret seg BU-lederen, en slags bydelsordfører, i fire av de fem sentrumsbydelene. Og det mangler ikke på ambisjoner.

Bydelspolitikerne vil ha en rekke bilstengte gater og plasser, blant annet på Advokat Dehlis plass på Bjølsen og Markveien på Grünerløkka. MDG vil også gjøre noe med rundkjøringa på Bislett, uten at de har det helt klart for seg hva det blir.

– Gjelder hele byen

Men ambisjonene står nok ikke helt i stil med hva som er realistisk å få til, skal vi tro Jacobsen. Det er bystyret som avgjør om gater og plasser skal stenges eller parkeringsplasser fjernes, sier Jacobsen, ikke bydelsutvalgene.

– Trafikkregulering i Oslo sentrum er ikke spørsmål som avgjøres verken av bydelsutvalgene eller utvalgslederne. Dette er store saker som gjelder hele Oslo by, sier han.

Han trekker fram andre saker som E6 og Røatunellen som saker som engasjerer lokalt, men som gjelder hele byen.

– Selv om vi har et lokaldemokrati er vi nødt til å se det store bildet når det gjelder så store utviklingsprosjekter som berører hele byen. Jeg vil advare litt mot at forventningene blir store for å få gjort veldig store endringer veldig raskt, sier han.

Bilfritt byliv

Et eksempel er reguleringsplanen for Oslo sentrum og planene om bilfritt byliv, som tok fire år å få på plass.

– Tiltakene ved de trafikkårene MDG ser for seg er omfattende prosjekter. Å lage flere gangveier og gågater er noe vi har sagt i erklæringen er viktig, men planen om bilfritt byliv viser hvor krevende mye av dette er. Jeg er glad for lokale ambisjoner og lokal utålmodighet, men vi er nødt til å gjøre dette på en fornuftig måte, sier Jacobsen.