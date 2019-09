Åpner ny park

Gastenparken kommer utenfor Oslo Havns hovedkontor på Akershusstranda 19, også kalt Skur 38.

«Gasten»

Parken blir på omkring 2.500 kvadratmeter. Siden 1992 har skulpturen av den kjente kunstneren Per Palle Storm, «Gasten» stått her alene.

Når får «Gasten» endelig selskap.

For mange er Gasten et særlig minne om krigsseilerne under 2. verdenskrig. Mannskapet på de norske handelsskipene regnes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over Tyskland. Av 35 000 krigsseilere i handelsflåten omkom nær 4 500. Likevel fikk de ikke den anerkjennelsen de fortjente i sin samtid. Man kan si at Gastenparken er med på å øke bevisstheten rundt de glemte krigsseilerne ved å skape et uterom som omgir monumentet.

I dag er det fast kutyme at alle marineskip som besøker Oslo, legger ned krans foran skulpturen.

– Vi ønsker mye folkeliv i området og er glade for å bidra med ny park. Den passer godt sammen med den nye sykkelstien og blomsterbedet like bak parken. I parken kan folk slappe av i solstolbenker, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i en pressemelding.

5,5 millioner

Totalt kommer parken på 5.5 millioner kroner, og det er Oslo Havn som står for kostnadene, i samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), som har tatt kostnadene ved å sette opp toalett på området.

– Tidligere var dette en asfaltert og litt stusslig plass utenfor havnekontoret. Vi ønsket et sambruk mellom havnepromenaden og kaifunksjonene. Vi har laget en pen seremoniplass vd skulpturen, samt en del som er tilrettelagt for publikum, sier prosjektleder Erlend Pehrson til Dagsavisen.

Prosjektlederen er opptatt av at havnepromenaden skal fungere godt som havn, samtidig som folk kan hygge seg her.

– Oslo Havn vil gjøre havnepromenaden tilgjengelig og penere for folk. Her blir det fint å spise matpakken og nyte sjøutsikten, sier Erlend Pehrson.