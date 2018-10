Oslo

Av Dag Høie

– Apalløkka skole er en verdig vinner. Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, sier juryleder Inga Bostad i en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet.

Åtte skoler var nominert til årets pris. Juryen framhever at skolen har jobbet iherdig de siste årene for å skape en trygg og god skole for alle.

– Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring, mener juryen.

Mangfoldig skole

Apalløkka skole har 392 elever som har sin opprinnelse fra store deler av verden. Skolen trekker frem at de skal se hele mennesket og være «tett på» eleven, og både elev-, foresatte- og personalstemmen skal lyttes til. Alle elever skal oppleve trygghet og tilhørighet og elevene skal «være sammen på en god måte».

Skolen har blant annet to lærere som arbeider særskilt med psykisk helse, ved siden av sosiallærer og miljølærer. Skolen har et eget skolemiljøutvalg og en egen velkomstordning som hilser alle elevene velkommen hver dag.

– Vi er stolte over å være en av åtte skoler i hele Norge som er nominert til denne prisen. Denne nominasjonen er vi «sammen om», akkurat slik det står i visjonen vår, skrev skolen på sin egen nettside da nominasjonen var klar.

Prisutdeling i desember

Hennes Majestet Dronning Sonja har selv tatt initiativ til prisen. I 2018 er det 13. gang hun deler den ut. Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

Dronningen deler ut prisen på Apalløkka ungdomsskole 3. desember.