«Det er nesten helt forkastelig å se hvordan enkelte i partiet i dag har tatt i bruk midler som Trump kunne brukt for å vise sin avsky mot Jan Bøhler».

Det skriver Sarah Gaulin, Holmlia-beboer og nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand for Arbeiderpartiet, i et innlegg på Facebook torsdag kveld.

Reagerer på språkbruken

Gaulin forteller at hun ble provosert av alle ukvemsordene som ble rettet mot partikollega og groruddøl Jan Bøhler etter at han annonserte sin overgang til Senterpartiet.

Den mangeårige Ap-veteranen ble blant annet kalt en «jævla sviker» av Aps bystyrerepresentant Andreas Halse. Halse har i ettertid beklaget ordbruken. Flere har også uttrykt at de er skuffet over Bøhlers beslutning, blant dem Oslo Ap-leder Frode Jacobsen.

– Jeg reagerer på den grove språkbruken og det som er blitt sagt om Jan i dag. Jeg synes det er veldig kjipt at han er gått ut av partiet, men tenker at det beste jeg kan gjøre er å ønske ham lykke til og sørge for at vi ikke mister enda flere medlemmer, sier Gaulin.

Sammenlikner med Trump

Gaulin vil ikke utdype hvilke uttalelser hun reagerer på, men mener noe av språkbruken som er blitt brukt om Bøhler minner om retorikken til USAs president Donald Trump.

– Trump bruker en del barnslige begreper og banneord som jeg mener anstendige politikere i partiet bør holde seg for gode for, sier hun.

Bøhler varslet i juli at han ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Han skrev da at han ikke ville være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner.

Nå har han altså takket ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet ved valget neste år.

– Liker ikke klimaet vi har fått i partiet

Gaulin forteller at hun kjenner seg igjen i Bøhlers beskrivelser av at han er blitt motarbeidet internt basert på erfaringer fra en støttegruppe for Ap-politikeren.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, har tidligere sagt i et intervju i Dagsavisen at det er vanskelig å kommentere Bøhlers anklager om anonymt press og kampanjer når han ikke visste hva det handlet om.

«Jeg har beholdt medlemskapet mitt i partiet, men det henger i en tynn tråd nå», skriver Gaulin i Facebook-innlegget.

– Jeg har ikke byttet parti fordi jeg føler jeg er en sosialdemokrat, men jeg liker ikke klimaet vi har fått i partiet vårt, sier hun.

Frykter velgerflukt

– Tror du dette er begynnelsen på en flukt fra Oslo Ap?

– Jeg ser at noen allerede har varslet at de skal bytte eller har byttet parti, mens andre har sagt at de vil rydde opp internt. Det er den linjen jeg forholder meg til, sier Gaulin.

På Facebook skriver Gaulin at hun er bekymret for partiets framtid. Til Dagsavisen sier hun at hun frykter Bøhlers avskjed med partiet kan bety at Oslo Ap kommer til å miste velgere.

– Han er en populær mann i Oslo sør og øst, og det er der vi har flest velgere. Så jeg er bekymra for at vi kan miste flere av velgerne våre.

