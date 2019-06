Pengene overførte han fra lokallagets konto til sin egen, ifølge en dom fra Oslo tingrett, skriver Vårt Oslo. Politikeren forfalsket bilag som gjorde at det så ut som pengene var overført fra lokallaget til Oslo Ap sentralt. Mannen er derfor også dømt for forfalskning i tillegg til grovt underslag.

Pengene ble underslått fra 2014 til 2018.

– Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig. Underslaget har pågått over lengre tid, og det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, skriver Oslo tingrett i dommen.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse i Oslo tingrett, noe som ga han en strafferabatt på 30 dager.