– Til Oslo Ap sitt ønske om tre akuttsykehus vil jeg si at vi som parti må ivareta hele landet. Vi kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo der avstandene mellom sykehusene er minutter, uten at det går på bekostning av resten av landet. Vi har bare de fagfolkene vi har.

Det sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol. Hun sier med det nei til Oslo Aps ønske om å bevare Ullevål samtidig som både Aker sykehus bygges ut og Rikshospitalet på Gaustad videreutvikles.

Snur om Ullevål

Som Dagsavisen først meldte onsdag vedtok styret i Oslo Ap tirsdag en uttalelse som representantskapet seinere skal ta stilling til om framtidas sykehus i Oslo.

Der ønsker ledelsen i fylkeslaget å snu i synet på Ullevål sykehus. Nå slår de ettertrykkelig fast at det fortsatt skal være sykehusdrift på Ullevål. Samtidig vil de fortsette med fullt trykk på planene om å bygge nye sykehusbygg på Gaustad og Rikshospitalet.

– Vi sier at ja, vi ønsker nytt sykehus på Aker for hele Groruddalen. Ja, vi støtter at Gaustad videreutvikles. Men for å sikre Oslos befolkning nødvendig sykehuskapasitet sier vi at vi også trenger Ullevål, sa leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Men selv om Oslo Ap snur i Ullevål-spørsmålet er Arbeiderpartiet på Stortinget fortsatt imot. Men Kjerkol er glad for at Ap holder trykket oppe i Aker-spørsmålet.

– Det er bra at Oslo Ap øker trykket på Nye Aker sykehus, det haster med å komme igang med nybygg for å sikre lokalsykehustilbudet til Oslos befolkning i moderne bygg, sier hun.

– Regjeringen må snu

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) har lenge kjempet for å beavre Ullevål sykehus. Hun sier hun er svært glad for at Oslo Ap nå har snudd i Ullevål-spørsmålet, og sier regjeringen nå må legge nedleggelsen i skuffen.

– Det at Oslo Ap nå har snudd er veldig bra. Det betyr at regjeringen også nå bør snu i denne saken. Det er bare Høyre igjen blant bystyrepartiene i Oslo som vil legge ned Ullevål. Det finnes ikke noe lokalpolitisk støtte for regjeringens planer om å legge ned Ullevål, sier Borgen.

Hun mener Aps folk på Stortinget nå bør følge etter Oslo Ap.

– Dette legger press på Aps folk på Stortinget. Når fylkeslaget i Oslo er så tydelige som de er nå må det få konsekvenser for hvordan Aps folk på Stortinget tenker i denne saka, sier Borgen.