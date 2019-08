– Det er fortsatt helt uklart hva dette vil bety for Oslo. Vi vet fremdeles ikke hvor mye penger vi får, og hvilke krav staten vil stille til gjennomføring av kutt i bompengene. Forvirringen blir komplett når samferdselsministeren gir ulike signaler i forskjellige intervjuer.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

To prosjekter

I Dagsavisen torsdag forsøkte samferdselsminister Jon Georg Dale å oppklare de mange spørsmålene som har dukket opp i kjølvannet av regjeringens bompengeløsning. Hva vil avtalen egentlig bety for Oslo?

Men Johansen føler ikke han har fått et svar. Han etterlyser detaljer før Oslo eventuelt kan si ja eller nei til pakka.

– Vi kan ikke ta stilling før vi har et klart tilbud på bordet, som lister prosjekter, beløp, tidsramme og eventuelle krav staten måtte ha. Først da kan vi få regnet på hva det betyr for oss, og så kan vi si ja eller nei. Alt annet blir helt useriøst, sier Johansen.

I intervjuet klargjør Dale også hvilke prosjekter i Oslo det er som er omfattet av avtalen: Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen. For førstnevnte prosjekt er det snart klart for å sette spaden i jorda. Den nye tunnelen ligger lengre fram i tid.

I bompengeavtalen til regjeringen legger de også opp til at i alle nye store samferdselsprosjekt vil det bli satt krav til en egenandel fra kommunene og fylkeskommunene på 20 prosent, som ikke kan betales med bompenger.

Selv om samferdselsministeren er tydelig på at det ikke gjelder noen av prosjektene i Oslopakke 3, og at egenandelen ikke vil gjelde i Oslo på mange, mange år, er Johansen bekymret.

– Hadde vi hatt det kravet nå, så kunne vi skrinlagt moderniseringen av Oslotrikkene som vi nå gjennomfører. Det ville vi simpelthen ikke ha hatt råd til uten å gjøre store innhogg i skole og eldreomsorgen. At Oslo Høyre synes det er bra, fatter jeg ikke, sier Johansen.

– Krystallklar avtale

At det skal være noe som helst tvil om hva bomavtalen inneholder og hva den betyr for Oslo avviser Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Det er ingen tvil om at Oslo får minst 2,5 milliarder til kollektivinvesteringer, 2,5 milliarder til å redusere bomsatsene og 100 millioner i året til å redusere billettprisene. Raymond later som det er usikkerhet rundt dette for å slippe å ta stilling til avtalen. Til syvende og sist skader det Oslos interesser, sier han.

– Johansen er tydelig på at han trenger flere detaljer før han kan si ja til avtalen. Er ikke det mest ansvarlige å gjøre?

– Regjeringens politikk ligger på regjeringens nettsider. Det er avklart at de vil øke sin andel fra 50 til 66 prosent. Vi må alltid sette oss ned og diskutere detaljene i en avtale, men vi sier klart ifra at vi uten tvil ønsker å ta imot de 2,5 milliardene. Hovedelementene i avtalen er ikke uklare, og enhver ansvarlig politiker som er opptatt av Oslos interesser må kunne svare på om han ønsker dette.

Finansiering

I Dagsavisen torsdag klargjorde samferdselsminister Dale at avtalen gjelder to prosjekter i Oslo. Arbeiderpartiet anklager også Høyre for å selge inn avtalen for mer enn hva den er, og at den også kommer til å omfatte framtidige prosjekter som Grorud-diagonalen og A-husbanen, noe Dale har avvist.

Det er helt feil, sier Lae Solberg.

– Det har jeg aldri sagt. Jeg har sagt at når Oslo får 2,5 milliarder ekstra når staten øker sin andel på Fornebubanen og sentrumstunnelen får vi mere penger vi kan prioritere slik vi ønsker. Det er mulig å ta noen av de pengene til å finansiere en tverrforbindelse mellom T-banelinjene i Groruddalen. De pengene vi får ekstra er ikke bundet til de prosjektene, vi kan i prinsippet bruke de pengene fritt, sier Lae Solberg.

Til Dagsavisen sier samferdselsministeren at avtalen ikke inneholder mer enn 8 milliarder, og han mener dette skal holde til alle 50/50-prosjektene både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Han ville ikke på stående fot love mere penger når det viser seg at disse prosjektene blir dyrere, som blant annet ny sentrumstunnel sannsynligvis blir.

– Jeg oppfatter at regjeringen setter av 8 milliarder fordi de ikke vet hva prosjektene kommer til å koste. Sånn jeg forstår det må den summen økes når de endelige prisene for prosjektene er klart. Jeg vet ikke hvordan de har kommet fram til 8 milliarder, og jeg vet ikke hva prosjektene i de andre byene vil koste. Det som er krystallklart er at staten skal øke sin andel fra 50 til 66 prosent, sier Solberg.

Om bomavtalen

* Nylig ble regjeringen omsider enige om en ny bomavtale.

* De øker statens andel i de store kollektivprosjektene i Oslo fra 50 til 66 prosent. Økningen skal både gå til prosjektet og til reduserte bompenger.

* Målet om nullvekst i biltrafikken ligger fast.

* Det innføres en egenandel på 20 prosent på nye prosjekter som ikke kan betales av bompenger. Dette gjelder ikke prosjektene som allerede ligger i Oslopakke 3, som er vedtatt av Stortinget.

* Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til reduserte kollektivpriser i byene. Det er forventet at Oslo vil få omtrent en tredjedel av dette.