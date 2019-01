Av Ola Tømmerås/Fagbladet

Intervjuene pågår for fullt. Ti er allerede ansatt, og denne måneden skal ti til være på plass. Neste måned følger resten på.

I løpet av februar skal alle skoler som mistet sin vaktmester i 2014, ha en egen vaktmester ansatt.

Satt prosessen i revers

Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), reverserer nå prosessen som hennes forgjenger Anniken Hauglie (H) startet.

For fem år siden ble vaktmestertjenesten overført til Undervisningsbygg og satt på anbud.

Kontrakten ble vunnet av firmaet Neas, som overtok vaktmestertjeneste ved alle nye og rehabiliterte skolebygg, samt hver gang en skolevaktmester sluttet.

42 mistet vaktmester

– De rakk å fjerne vaktmesteren på 42 skoler, som er om lag en firedel av skolene i Oslo, sier Trond Grande, vaktmester ved Haugen skole. Han har mistet mange kolleger ved naboskoler i løpet av de fire åra.

Hans kollega på Haugen skole, Kumar Arjaratnam, ble overført fra Riis ungdomsskole, der han ble overflødig etter at tjenesten ble privatisert.

– Jeg håper å få en ny vaktmesterjobb på andre siden av byen nå, forteller han.

Skolevaktmestere i Oslo

2011: Høyre-byråden vedtar å gradvis kaste vaktmesterne ut av skolen.

2014: Tjenesten overføres Undervisningsbygg og går på anbud. Hvert nytt eller rehabilitert skolebygg, samt skoler der vaktmester sluttet, blir overført privat selskap.

2017: En undersøkelse som avisa Vårt Oslo presenterer, viste utstrakt misnøye ved skolene. 42 skoler har mistet vaktmester ved utgangen av året.

2018: Byråden vedtar å reversere prosessen og gi skolene vaktmesteren tilbake. I november vedtas at det skal ansettes minst 40 nye vaktmestere.

Dette var et hasardspill

– Hasardspill! er Grandes definisjon på det forrige byrådets omorganisering.

– Det kreves mye kunnskap for å drifte et moderne skolebygg. Når det settes på anbud hvert fjerde år, så er det garantert at kompetansen forsvinner, sier han.

Både han og rektorer har brukt mye tid på å forklare hva skolevaktmestere gjør, etter at Oslo begynte å sette dem på anbud.

Må få kompetanseheving

Vaktmestertjenesten er nå overført til Utdanningsetaten ved Avdeling for skoleanlegg (Asa).

Grande tror at slaget nå kommer til å stå om ressurser til kompetanseheving.

– Det er lettere å se at lærerne må ha kompetanse enn å forstå at undervisningsrommet også må fungere for at læring skal fungere. Asa må få ressursene som trengs til vaktmesterne. Når rektorer fordeler så har som oftest vaktmester tapt i kampen mot pedagogene, sier Grande.

– Enklere og bedre

Å gi skolene vaktmester tilbake, var noe av det første nåværende byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, fikk vedtatt etter at hun tiltrådte.

– Det skyldes ikke misnøye med Neas, men et ønske om annen organisering, forklarte Thorkildsen til Klassekampen, og skisserte følgende grunner:

– Skolen slipper å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt.

– Vi får vaktmesteren tilbake på laget, som en ressurs i skolen.

– Vi bygger kompetanse gjennom tilstedeværelse.