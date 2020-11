Anmelder brudd på smittevernregler i Oslo sentrum

Søndag kveld rykket politiet ut til en adresse i Motzfeldts gate i Gamle Oslo, etter melding om brudd på smittevern.

Da politiet kom frem var det mer enn 20 personer der, og politiet skriver på Twitter at det blir opprettet anmeldelse på brudd på smittevernsbestemmelsene.

– Det var stort sett voksne personer som var samlet. Det har ellers vært rolig på stedet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Per Ivar Iversen til VG.

Senest i går kveld ble 45 personer anmeldt for burdd på smittevernreglene etter at det ble holdt to arrangementer i noe som lignet på uteleielokaler i samme bydel.

– Vi avsluttet først en privat sammenkomst med 22 personer til stede. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Etter hva vi forstår ble det vist fotball i lokalene, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB om hendelsen.

Smittetallene i Oslo er på vei nedover denne helgen, men assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet mener det er for tidlig å si om trenden vil fortsette ut i neste uke.

