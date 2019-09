– Vi har et klasseskille i det kommunalt eide Sporveien, sier nestleder i Bussarbeiderklubben i Fagforbundet, Frode Eriksen, til Dagsavisen.

De siste årene har Oslo kommune tatt tilbake driften av søppelhentinga og vaktmestertjenestene etter at dette har vært anbudsutsatt i en årrekke. Nå krever bussførerne at de er neste ledd i rekka.

Det er flere argumenter bussførerne bruker for å få kommunen til å ta tilbake kontrollen over busskjøring, som ble satt ut på anbud på 90-tallet. Et viktig argument er lønn og pensjon. T-baneførere og trikkeførere som kjører de samme passasjerene som bussførerne har nemlig vesentlig bedre ordninger enn bussførerne.

– En trikkefører som har regnet på det fant ut at med sine kveldstillegg hadde han tapt 100.000 kroner i året om han begynte å kjøre buss. Det skyldes et tillegg de som kjører trikk og T-bane har for kjøring etter klokka 17, sier Eriksen.

Byrådsforhandlingene

Han retter en bønn til partiene som i disse dager sitter og forhandler en ny byrådsplattform på Mangelsgården om å ta bussdriften tilbake til kommunen. Han mener Raymond Johansen og byrådet styrer på Frps politikk når de fortsetter å ha bussrutene på anbud. Det var Frp som på 90-tallet fikk gjennomslag for at bussrutene i Oslo skulle anbudsutsettes.

– Når det er Frp som har gjennomført dette bør det ringe noen bjeller hos byrådspartiene, sier Eriksen.

SV og Rødt har allerede i dag programfestet at de ønsker å rekommunalisere bussdriften. Det har ikke MDG, mens Arbeiderpartiet har en formulering om at de «ikke ønsker anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår».

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, skriver i en SMS til Dagsavisen at han ikke har noen kommentar til saken nå.

Nestleder i Bussarbeiderklubben i Fagforbundet, Frode Eriksen, mener Oslo kommune må ta tilbake driften av bussene som ble anbudsutsatt på 90-tallet. Foto: Stian Fyen

Rekruttering og stordrift

I dag er bussrutene i Oslo delt inn i seks pakker som tre selskaper konkurrerer om å kjøre. Eriksen mener det er penger å spare ved å samle dette, og at kommunen kan kutte i byråkrati og konsulentbruk ved en eventuell rekommunalisering.

Han peker også på at mange bussførere nærmer seg pensjonsalder, og at både Oslo og resten av Norge står overfor en formidbel oppgave når de skal rekruttere nye førere i årene som kommer.

– Skal man ha flere bussavganger må man ha flere bussførere. Og skal du ha flere bussførere må du få flere folk inn i bransjen. Og du får ikke unge folk til å bli bussførere ved å tilby lovens minstepensjon og en lønn som er så dårlig at du bare så vidt ikke får lavlønnstillegg, sier Eriksen.

NHO: Billigere og bedre

Administrerende direktør i NHO transport, som organiserer de private busselskapene, Jon Stordrange, mener det vil være en dårlig idé for Oslo å rekommunalisere bussdriften. Ruter er en profesjonell innkjøper som i dag klarer å balansere pris og kvalitet på en god måte, mener han.

– Vista analyse gjorde en omfattende rapport for oss i fjor som viste at fylkeskommunene sparer 10 prosent på å sette bussdrift på anbud i stedet for å gjøre det selv fordi det er sunn konkurranse mellom selskaper som gjør at prisen går ned, sier Stordrange.

Han presiserer også at de ansatte i selskapene tar med seg eksisterende lønns- og pensjonsvilkår videre inn i et nytt selskap når andre vinner et anbud gjennom virksomhetsoverdragelse. Grunnen til at ansatte i Sporveien tjener bedre enn bussjåførene handler rett og slett om at de har en annen tariffavtale.

– Det har heller ingenting å si for rekruttering om det er kommunen eller et busselskap som ansetter. Snarere tvert imot, ungdom ser nok på det som mer attraktivt å jobbe i et privat selskap enn i kommunen, som kan høres litt gammeldags ut, sier han.