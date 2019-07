Hvem: Anders Tangen (41)

Hva: Har vært frivilligsjef på Øyafestivalen i 10 år.

Hvorfor: Festivalen i Tøyenparken holder på fra 6–10. August for 20. gang.

Nå nærmer det seg Øyafestivalen, når begynner de første frivillige?

– Opprigg begynner allerede i dag. Og så er det ganske mange som jobber under festivalen. Vi blir rundt 3000 frivillige, pluss stab og mellomledere.

Hva er snittalderen?

– 24 år, og rundt 70 prosent jenter, og det har det vært de siste femten årene. Det er ganske interessant.

Ja! Det ble mye oppstyr da regjeringen skulle innføre skatt for frivillige, også trakk de forslaget. Du delte saken på Facebook, ble du glad?

– Ja ja, jeg ble veldig glad for det. Til daglig jobber jeg i Norske Konsertarrangører, og dette er noe vi har jobbet mot siden forslaget kom. Vi ble litt redde for at færre skulle melde seg som frivillige, fordi det skal være lavterskel og gøy å jobbe på festival. Det var sikkert bare snakk om noen få hundrelapper, men det kan godt være mange hadde droppet det likevel.

Men tror du alle fikk det med seg, har det vært spørsmål om skatt fra de frivillige i år?

– Vi fikk en del meldinger asså, men det var mest i vinter. Så jeg tror de fleste har fått med seg at de slipper skatten nå.

Hvorfor er det viktig med frivillige?

– Vi kunne jo hyra inn flere betalte, men det hadde kanskje gjort noe med stemninga. For mange kan frivilligarbeid være en vei inn i arbeidslivet, og hos oss så rekrutterer nesten alle de som jobber 100 prosent med øya fra de frivillige.

De frivillige får jo litt merch. Hvor viktig er T-skjorten, capsen og sekken?

– Haha, vi har tonet det litt ned hos oss. Vi vil ikke prakke det på folk, hvis de uansett kommer til å kaste det. Men viktigst av alt så har vi forsøkt å tone ned produksjonen av klimahensyn. Men vi ser at mange setter pris på det og, og noe av det har blitt veldig populært, som den grønne sekken fra 2014.

Kanskje dere bare skal satse på noe få kule ting da?

– Ja.

Går du med det selv?

– Ja da. Jeg har en god samling av frivillig T-skjorter og merch fra festivalen.

Jeg har selv vært frivillig flere ganger, men det er ofte en diskusjon hvert år om det kanskje heller lønner seg å jobbe og kjøpe. Hvorfor er det verdt det?

– Det er jo en unik opplevelse å jobbe på festival. Det skal være en god opplevelse, og så er det sosialt. Vi prøver å overføre et slags eierskap til festivalen, fordi de er jo med å bygge den. Jeg tror ikke du får den følelsen i sommerjobb på Kaffebrenneriet.

Ja, dere har jo vært flinke på servere god mat og kaffe. Men jeg har også stått i et kokvarmt telt og skjært opp kyllingfiler omringet av veps. Det var ikke så digg.

– Neinei! Men vi jobber for å gjøre det bedre for de frivillige. Det er viktig med nok pauser, og så er vi jo opptatt av å gi skikkerlig god mat. Men av og til er det hektisk, og skikkerlig varmt eller skikkerlig surt vær.

Hva skal ølen koste i år?

– Jeg har ikke peiling. Det begynner å bli mange år siden jeg kjøpte meg øl på Øya.

Fordi du får bonger?

– Det kan hende jeg får noen bonger ja.

Den er ganske dyr.

– Ja, den koster litt. Men det jeg vet er at i år skal vi innføre gjenbruksglass, som vil bli vasket.

Ja, Øya er opptatt av å være bærekraftig. Er du?

– Ja, jeg prøver. Jeg spiser ikke kjøtt, men det blir en del reising med jobben, så jeg prøver å ta mer tog.

Hadde du en barndomshelt?

– Min store helt var Diego Maradona. Jeg skal absolutt se dokumentaren.

Hvilken konsert har gjort mest inntrykk på deg?

– De son har gjort mest inntrykk var da jeg var yngre. Jeg husker Smashing Pumpkins i Oslo Spektrum i 96, og min første festivalkonsert på Kalvøyafestivalen i 95 med Faith No More.

Midten av 90-tallet altså.

– Ja, det var da jeg kom meg ut av Steinkjer.

Hva misliker du mest ved deg selv som leder?

– Jeg er litt utålmodig, jeg prøver å bli bedre på det, men så vil jeg få ting til å skje.

