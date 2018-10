Alvorlig ulykke på Nationaltheatret stasjon

Oslo

En person er alvorlig skadet etter en ulykke på vestgående perrong. Politiet og nødetater er påstedet. Sporveien meldte kl 17.52 om stans i t-bane-trafikken mellom Majorstuen og Stortinget.

– Det er en person som er påkjørt av T-banen. Det ser alvorlig ut, og det er iverksatt livreddende tiltak, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt til NTB.

– Alle nødetater er på stedet, og vi har nå tømt perrongene på begge sider for folk, sier Stokkli

Sporveien opplyser at alle linjer nå snur på Grønland stasjon, for å kjøre mot øst igjen. Det settes inn buss for bane mellom Tøyen og Majorstuen. (NTB/Dagsavisen)