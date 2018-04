Oslo

I ettermiddag ble en syklist alvorlig skadet i en ulykke i krysset mellom Bispegata og Oslo gate. Syklisten, en 55 år gammel mann, ble sittende fast under en betongbil.

Overfor VG betegner operasjonsleder Vidar Pedersen ulykken som alvorlig.

– Nå konsentrerer vi oss om livreddende tiltak. Deretter vil vi snakke med vitner til ulykken, sier operasjonslederen til Dagbladet.

– Syklisten ble liggende fastklemt under det tunge kjøretøyet, og brannvesenet bisto med å fysisk løfte opp kjøretøyet for å få syklisten ut fra under lastebilen, forteller Pedersen til VG.

Ikke livstruende

Ullevål Sykehus opplyser til Dagsavisen at mannen er innlagt der, og behandles for alvorlige skader.

De betrakter han som ikke livstruende skadd.

Nødetatene på stedet. Det jobbes med frigjøring av en syklist. Skadeomfang er usikkert. Ulykken medfører noe regulering av trafikken på stedet. Følg politiets anvisninger — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 26, 2018

(NTB)