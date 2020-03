Alle utesteder i Oslo må stenge tidligere

På grunn av dette fremskyndes også skjenkestoppen fra klokken 3 til klokken 20.30 på alle utesteder. Vedtaket gjelder inntil videre.

Utesteder som ikke har skjenkebevilling, er ikke omfattet av vedtaket. Steder som driver take-out-virksomhet eller levering av mat, kan fremdeles ha vanlige åpningstider såfremt det ikke er gjester i lokalene etter klokken 21.

– Det vil kontinuerlig bli vurdert enda strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå smitte, og jeg forventer at serveringsstedene og kundene forholder seg til reglene vi fastsetter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Skjenkekontrollørene har oppdaget flere brudd på innstrammingene som kommunen innførte tidligere i uken, og det er bakgrunnen for at reglene nå innskjerpes. Næringsetaten tror det er store mørketall når det gjelder hvor mange steder som unnlater å følge reglene.

Næringsetaten gjennomførte lørdag kveld og natt til søndag observasjoner på over 200 serveringssteder i Oslo. Mange serveringssteder med skjenkebevilling holdt åpent, og det var et stort innslag av steder som ikke hadde satt inn tiltak for å overholde avstandskravet på 1 meter. 20 steder anmodet om å stenge på bakgrunn av at de ikke forholdt seg til avstandskravet.

Ut fra Næringsetatens observasjoner fredag og lørdag kveld er det tilnærmet umulig å unngå at gjester under alkoholpåvirkning er i kontakt med hverandre innen for 1 meter.

De nye reglene gjelder fra søndag og kommer i tillegg til de allerede eksisterende reglene om at kun serveringssteder som serverer mat og legger til rette for at gjestene holder minst 1 meters avstand, kan holde åpent.

I Oslo betyr det at alle utesteder som ikke har bordservering og eget kjøkken, må stenge.