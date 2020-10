Byrådsleder Raymond Johansen holdt pressekonferanse om koronatiltak i Oslo klokka 13 i dag.

Der avviste han regjeringens lettelser i koronatiltak. Ingen av dem skal innføres i hovedstaden. Dermed kan Oslo-folk glemme åpning skjenking framover. Breddeidretten får heller ingen åpning, til tross for at den skal det i resten av landet. Og håpet om en økning til 600 utendørs publikummere på for eksempel Vålerengas fotballkamper er bare å glemme.

I tillegg kom Ap-byrådslederen med kraftige oppfordringer til folk om å begrense det sosiale livet.

– Dropp den festen, var hans klare oppfordring.

Han oppfordret til minst mulig selskap, sammenkomster og barnebursdager. Og bak speilet truet han med strengere tiltak.

– Vi vil for all del unngå å stenge barnehager. Vi vil for all del unngå å stenge skoler. Vi vil for all del unngå portforbud, sa han.

Avlys Halloween-festen

Statsminister Erna Solberg har tidligere gått ut og sagt at bedriftsinterne julebord er greit i år. Dette rådet sier byrådslederen at ikke gjelder hovedstaden.

– Den oppfordringen tror jeg ikke kan gjelde for Oslo, sier han.

Han mener også at Halloween bør begrenses kraftig, og at særlig fester for voksne bør droppes i år.

– Halloween finnes fortsatt til neste år, sier han.

Strengere i Oslo enn i resten av landet

– Vi må for øyeblikket ha strengere regler for Oslo enn i resten av landet. Ingen av regjeringens lettelser kan innføres i Oslo nå, sier Johansen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi må være forberedt på å leve med disse tiltakene til smittetallene stabiliserer seg på et vesentlig lavere nivå enn i dag, sier byrådslederen.

Tiltakene innebærer et forlenget påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten, påbud om registrering av gjester på serveringssteder og et forbud mot at flere enn 50 personer samles på arrangementer uten faste sitteplasser. Det er heller ikke lov å samles mer enn ti personer i private ansamlinger.

174 politisaker

Oslos politimester Beate Gangås var også tilstede på pressekonferansen i rådhuset. Hun fortalte at politiet hadde 174 covid 19-saker så langt.

Av dem var de fleste brudd på karantene og isoloasjon. Det har blitt delt ut 84 bøter på mellom 5.000 og 22.000 kroner for brudd på disse bestemmelsene.