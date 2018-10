Oslo

– Jeg har mistet lappen og jeg er blitt anmeldt. Dette er veldig leit. Jeg gråt da jeg ble tatt inn til avhør, sier Cecilie Lyngby.

Hun var en av initiativtakerne til kjør-sakte-aksjonen som skapte lange køer på E6 nordfra inn mot Oslo torsdag kveld. Aksjonen startet kl 18. Ved 19-tiden grep politiet inn da aksjonen gjorde at en ambulanse ikke kom fram.

– En ambulanse i utrykning ble hindret i å komme fram. Dette er ikke bra, uttalte operasjonsleder i politiet Gjermund Stokkli til VG.

– Jeg var langt foran der dette skjedde da politiet ringte meg. Jeg så ikke hva som skjedde bak meg. Men jeg ringte mannen min, som kjørte lenger bak og telte biler. Han hjalp til å ordne opp slik at bilene kom fram.

Les også: Ambulanse hindret av bompengeaksjon

– Pøbler

– Hva synes du om at aksjonen du startet førte til farlige situasjoner?

– Jeg kan ikke noe for at det er pøbler bak. Vi hadde sagt klart fra på forhånd at vi ikke skulle skape noen farlige situasjoner, og at vi skal slippe ambulanser og andre slike kjøretøy forbi. Men når det er så mange som møter opp, er det alltid noen pøbler som ødelegger, sier Lyngby.

Lyngby sier at aksjonen var godkjent av politiet på forhånd, og at deltakerne skulle kjøre 20 km/t i 80-sonen. Ifølge NRK hadde aksjonistene ikke fått dispensasjon fra veitrafikkloven. Hun hadde trykket opp 400 "Nei til bompenger"-klistremerker, som alle ble delt ut før aksjonen, og hun anslår at 700-800 biler deltok i aksjonen. Under aksjonen deltok Oslo Øst FpU med banneret "Fremskrittspartiet. Tut mot bompenger" på en veibro langs ruta.

Cecilie Lyngby. Foto: Fra Facebook

28.000 medlemmer

– Den forrige aksjonen vi hadde gikk alt rolig for seg. Dette skulle ikke skje. Jeg vil aldri arrangere bompengeaksjoner igjen. Det har jeg sagt fra om i Facebook-gruppen, sier Cecilie Lyngby.

Hun er administrator for Facebook-gruppen "Ja til miljø, Nei til økte bompenger Oslo & Akershus", som har over 28.000 medlemmer. Det var denne gruppen som arrangerte aksjonen torsdag. Politiet opplyste til NRK torsdag kveld at to personer var anmeldt etter aksjonen, og utelukket ikke flere anmeldelser.

– Jeg reagerer på at det bare er jeg som blir anmeldt. Jeg hindret ikke ambulansen. Jeg erkjenner ikke straffskyld, sier Lyngby

– Jeg ønsker at bompengeprisene skal gå ned til nivået de hadde før 1. oktober 2017, så ikke presset blir så stort for aleneboende, syke og eldre i Oslo, forklarer Lyngby.

– Jeg startet bompengeaksjon fordi jeg ville skape debatt om bompenger. Det har jeg klart. Men nå er det slutt, sier Lyngby.

Brøt veitrafikklov

- To personer er anmeldt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3, som sier at man skal ferdes aktpågivende i trafikken og ikke være til fare for andre. Kontaktpersonen for denne aksjonen er anmeldt for å ha kjørt så sakte på motorveien at det var til hinder for trafikken. Trafikken sto tett i tre felt, og en ambulanse under utrykning med blålys og sirener ble hindret i flere minutter, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagsavisen.

- Politiet var blitt varslet på forhånd om at det skulle være en aksjon, men vi har ikke gitt dispensasjon fra å følge veitrafikkloven, understreker operasjonsleder Stokkli.