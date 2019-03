Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Den vesle øya Sukkerbiten ligger midt i den omfattende utbyggingen av Bjørvika i Oslo. Frem til for et par år siden fungerte den ubebygde øya som rekreasjonsområde med park, servering og ulike aktiviteter på sommerstid.

Nå er planen å bygge et omlag 2000 kvadratmeter stort fotomuseum på den 7000 kvadratmeter store og sentrale øya. Det får flere til å reagere.

Aksjonsgruppen «Sukkerbitens venner» tar til orde for at området mellom Operaen og det nye Munch-museet heller gjøres om til et permanent friområde ved fjorden. De mener Sukkerbiten bør bli en helårs badeøy med plattform for fjordaktiviteter, grønn lunge og servering.

– Operaen og Munch-museet er flotte prosjekter, men Oslo trenger ikke flere prangende kulturbygg i strandsonen i Bjørvika. Det trengs plass for helårs fjordaktiviteter, og da er Sukkerbiten et ideelt sted, mener Sverre Jervell i «Sukkerbitens venner».

– Det er byens politikere og ikke utbyggerne som skal bestemme hva Sukkerbiten skal brukes til. Sukkerbitens venner har nå utformet et alternativ, forteller Jervell til ABC Nyheter.

Les også: Nationaltheatret vil ta over etter Munch på Tøyen

Flytende helårsbasseng

Sammen med arkitektfirmaet Zeuthen + Stjern har de lansert et utkast til hvordan de ser for seg at området kan disponeres - dersom fotomuseet tas ut av planene.

Skissene viser blant annet et flytende, oppvarmet svømmebasseng i bukten mellom Sukkerbiten og Operaen, en saunalandsby og småbebyggelse plassert i en grønn lunge, der noen av byggene er lagt under havoverflaten. Det er også tegnet inn et omfattende bryggeanlegg med spaserveier som går rundt hele Sukkerbiten.

– Sukkerbiten gir byens politikere en ypperlig anledning til å vise hvordan strandloven kan fungere i praksis inne i byen. Her skal familier bade, sole seg, fiske eller bare stikke tærne i vannet. Her bør man kunne leie båt, lære å ro og spise uten å tømme kredittkortet, sier Jervell.

Han understreker at de ikke er mot at Oslo får Fotografiets hus. De er bare mot at et museumsbygg reises på det som av mange omtales som byens beste strandtomt.

– Selvsagt skal Oslo ha et fotomuseum. Men det finnes en lang rekke kulturbygg i Oslo som skal tømmes: Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet, Deichman med flere. De store kinoanleggene under Akershus festning står også ubrukte.

Les også: Munch Brygge i Oslo er snart utsolgt

Jobber for politisk støtte

Fram mot sommeren vil de utvikle prosjektet videre og bearbeide arkitekttegningene. De vil også ha dialog med brukergrupper om utformingen av relevante bygg og jobbe for politisk støtte for planene.

Før helga ble et forslag fra SV om å bevare Sukkerbiten som friområde behandlet i Byutviklingskomiteen for Gamle Oslo. Forslaget ble vedtatt med støtte fra Venstre, MDG og AP.

Ifølge Jervell er det hittil bare Oslo Høyre som har gått imot at Sukkerbiten blir badeøy og friområde.

– Den endelige beslutning om hva Sukkerbiten skal brukes til, er ennå ikke fattet. Vi tar sikte på å legge planene fram for bystyret som et innbyggerforslag. Da trenger vi 300 underskrifter. Til nå har vi fått nesten 500 støtter på Facebook, sier Jervell og lar det skinne tydelig igjennom at han er spent på hva politikerne i «Oslo europeisk miljøby 2019» velger.

Ber aksjonistene om tålmodighet

Øya Sukkerbiten eies av Oslo Havn, og eiendomsselskapet Hav Eiendom har inngått en toårig intensjonsavtale med Fotografihuset AS om å bygge et fotomuseum her.

Det lyktes ikke ABC Nyheter onsdag å få en uttalelse fra administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom. Men i en uttalelse til Aftenposten i februar i år ber han sukkerbit-aksjonistene om å ha tålmodighet.

Han mener motstanden mot det planlagte Fotografiets hus bygger på en misforståelse og lover både badeplass, flytende basseng, parkanlegg og konsertarena.

– Vi har åpenbart vært for dårlige til å kommunisere utad hvordan Sukkerbiten skal utvikles, det er det bare å innse. Dette er noe vi jobber med, sier Kalland til Aftenposten.

Les også: Operaen feirer 10 år

Faglige grunner

På nettsidene til Fotografihuset utdypes planene ytterligere. Her skriver Hav Eiendom at de rundt kulturbygget vil etablere havnepromenade og fine rekreasjonsområder som er åpne for alle.

– Alle som etterlyser badeplasser kan beroliges med at det på nabotomten, Bjørvikautstikkeren rett utenfor Operaen, kommer en nesten 100 meter lang strand med alle fasiliteter for bading. Totalt i Bjørvika vil det bli etablert minst fem forskjellige badesteder innen området er ferdig utbygget. Alle som er bekymret for at det ikke skal bli tilstrekkelig tilgang til fjorden, kan vi sende beroligende meldinger til: Enten du bader, tar badstue, dykker, padler kajakk eller kun vil væte leggene, vil du lett få tilgang til fjorden fra Bjørvika, skriver Hav Eiendom.

Les også: Galleri Oslo kan bli erstattet av verdens høyeste trehus

De nekter for at Fotografihuset lett kan plasseres andre steder og bedyrer at styret har vurdert og vraket en rekke alternativer av faglige grunner. Ifølge Hav Eiendom er Sukkerbiten det eneste alternativet som lar seg realisere innenfor en overskuelig tidshorisont.

En arkitektkonkurranse skal nå avgjøre hvordan Fotografihuset og landskapet rundt skal se ut. Vinneren vil bli kåret i løpet av året.

– Når arkitektkonkurransen er avklart, starter vi byggesak med ambisjon om å ha Fotografihuset på plass i 2023, opplyser Hav Eiendom.

Sverre Jervell i Sukkerbitens venner mener det er byens politikere og ikke private utbyggere som bør avgjøre hva øya skal brukes til.

– Sukkerbiten er offentlig eiendom. Selvsagt har Kalland rett i at det er trær og bademuligheter andre steder i Bjørvika, for eksempel på Sjøbadet på Sørenga. Men det er overfylt på fine sommerdager. Derfor bør Sukkerbiten bli en badeøy, sier han til ABC Nyheter.

Les også: Anonym bygård skal tilbake til fordums prakt

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter