Det var i forbindelse med behandlingen av et representantforslag i Stortinget om trygge sykehus framfor prestisjeprosjekter, fra Bjørnar Moxnes (Rødt), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Kjersti Toppe (Sp), den såkalte «Bunadsgeriljaen», Helsepartiet og folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus demonstrerte utenfor Stortinget.

Ikke flertall

Forslaget fra de tre fikk ikke flertall da saken ble behandlet i komiteen.

Og forslagsstillerne ventet heller ikke at Stortinget skulle vedta forslaget.

Men Kari Elisabeth Kaski mener at slaget ikke er tapt av den grunn.

– Det vi taper er tid til en seriøs gjennomgang av hele prosjektet. Konsekvensene kan bli en stor ekstraregning, sier Kaski til Dagsavisen.

– Jeg er skuffet over at regjeringspartiene og Ap stemmer mot en utredning når de faktisk anerkjenner at dette er et prosjekt med veldig høy risiko. Regningen for sykehusplanene vil bli skyhøy og det er usikkert om tilbudet til Oslos befolkning blir godt nok, og da må vi utrede planene skikkelig. Selv om forslaget blir stemt ned i Stortinget, er det også fra regjeringspartiene en del kritiske merknader til planene. Derfor forventer jeg at regjeringen kommer tilbake til saken i høst under budsjettet, sier hun.

Lang kamp

Leder Lise Askvik og 1. nestleder Lene Haug i Helsepartiet har lenge kjempet for å bevare Ullevål, og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus. Mandag var de blant de bunadskledde på Løvebakken.

– Det vi håper med debatten er at det blir bevegelse i saken. Vi ser at selv i regjeringspartiene Høyre og Frp er det flere som er skeptiske til regjeringenes sykehusplaner. Selv om vi taper dette slaget så er ikke krigen tapt. Vi kommer til å forsette å kjempe for Ullevål og Aker, sier nestleder i aksjonen, Lene Haug til Dagsavisen.

– En seier

– At den nå skal behandles i Stortinget, er en seier i seg selv. Vi har jobbet intenst for å skape offentlig debatt og politisk oppmerksomhet om hva som var i ferd med å skje. Nedleggelsen av Ullevål ble vedtatt nesten i hemmelighet – uten at konsekvensene av planen var utredet og uten at den hadde vært på høring. Den var heller ikke forankret i fagmiljøene eller blant de ansatte ved sykehuset. Men nå har i vi hvert fall advart alle ansvarlige, sier Haug.

«Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus ble etablert 6. april 2018. Målet var å få gjennomslag for en fullverdig utredning av en løsning for Oslo-sykehusene som ikke innebar nedlegging av Ullevål. Ulempene ved det «målbildet» Bent Høie ga sin tilslutning allerede i juni 2016 – som innebar nybygg på Gaustad, Aker og Radiumhospitalet og nedlegging av Ullevål – ble høsten 2016 og våren 2017 stadig mer åpenbare. Fagfolk; arkitekter, økonomer og leger og andre med helsefaglig kompetanse var urolig for planene og ga i økende grad uttrykk for dette», skriver folkeaksjon en Redd Ullevål sykehus i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med markeringen.

