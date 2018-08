Aksjon skolevei i gang – fortsatt altfor mange på mobilen

Oslo

Flere tusen skolebarn hadde første skoledag mandag. Dermed var det duket for det som er blitt en årviss tradisjon: en rekke politikontroller i nærheten av skolene. Ved tre kontroller i Oslo ble rundt 120 biler sjekket, noe som blant annet førte til 25 forenklede forelegg for mobilbruk.

– Dette er en trend som går litt igjen fra tidligere år, forteller leder Finn Erik Grønli i Oslo-politiets trafikkseksjon til NTB etter at aksjonens første dag er omme.

I tillegg ble det utstedt gebyrer for manglende bruk av bilbelte og for å ikke ha med seg førerkort.

– Ved Møllergata fikk vi ikke kontrollert så mange biler, fordi vi måtte følge opp en person som forsøkte å stikke av og kjørte mot kjøreretningen og mot rødt lys. Denne saken endte med anmeldelse, men jeg har foreløpig ikke fått noen opplysninger om hvorfor vedkommende unndro seg kontroll.

Mistet lappen

Grønli har ikke fått inn alle tallene fra kontrollene som ble holdt øst i byen og i Bærum, men forteller at det også var fartskontroll mandag. En sjåfør mistet førerkortet, mens ytterligere 8–10 fikk forelegg for å ha kjørt for fort.

– Personen som fikk førerkortet beslaglagt, ringte en venn for å kjøre bilen videre, men da vi sjekket denne vennen, viste det seg at han ikke hadde gyldig førerkort, sier politilederen.

Aksjonen vil pågå de neste to ukene, og Kampen, Bygdøy, Vålerenga og Bjølsen er noen av Oslo-skolene der det vil være kontroller i løpet av de nærmeste dagene.

Blikket på veien

Grønli sier målet med aksjonen først og fremst er å skape en bevissthet hos folk og minne dem på å være ekstra oppmerksomme.

– Det er mange små barn som ikke har trafikkerfaring og i hvert fall har mangelfull trafikkforståelse og som ofte er spontane. Det gjør at handlingsmønsteret blir litt uforutsigbart. Bilistene må derfor ha fokuset på å kjøre bil, ikke nede i fanget på mobiltelefonen. Vi har ikke et eneste barn å miste i trafikkulykker, sier Grønli.

Hjertesone

Trygg Trafikk oppfordrer med sitt Hjertesone-prosjekt foreldre til å slippe av barna på markerte stopp- og hentesteder utenfor skoleområdene. Ved å kjøre barna helt fram til skoleporten skapes paradoksalt nok kaos og økt risiko for ulykker, påpeker opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.

– Skoleområdet blir uoversiktlig. Skolebarna er så lave at de så vidt ser over forskjermen på bilen. I stedet for at alle kliner seg helt opp til porten og skaper trafikkfarlige situasjoner, ber vi foreldrene ta ansvar og heller finne parkering i nærheten, og enten følge barna derfra eller at ungene går selv til skolen, sier Grønli i Oslo-politiet.

Okse med horn

I store deler av landet gjennomførte politiet kontroller ved skoler mandag morgen. Noen bilister kjørte i feil kjøreretning, og andre manglet både førerkort og forsikring på bilen.

Men også helt andre trafikanter enn biler skapte frykt hos skolebarn på vei til deres aller første skoledag. På Høibøvegen i Bø i Telemark ble flere barn skremt av en stor okse, men brannvesenet og politiet klarte etter hvert å få kontroll på stuten.

