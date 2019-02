– Han har vært i en tilstand som tilsvarer en psykose, sier 20-åringens forsvarer, advokat Ola Lunde, til Nettavisen.

Den russiske mannen stakk en 25 år gammel kvinne med kniv i en Kiwi-butikk i Oslo sentrum i midten av januar i år. Kvinnen er utenfor livsfare.

20-åringen ble tvangsinnlagt på sykehus der han er blitt observert.

– Etter en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse er de sakkyndige kommet fram til at han kan ha vært i en tilstand som tilsvarer at han var i psykose på gjerningstidspunktet. De har anbefalt at han gjennomgår en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse, sier Lunde.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker 19. januar. (NTB)