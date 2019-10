Advokat: – Kvinnen haiket med ambulansekaprer

Av NTB-Bibiana Piene og Isabel Bech

En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen og oppbevaring av narkotika etter å ha kapret en ambulanse i Oslo.

– Hun har liten eller ingen relasjon til 32-åringen. Dette er et kjernespørsmål i saken, sier kvinnens forsvarer, advokat John Arild Aasen.

Siktelsen mot kvinnen ble ifølge Aasen torsdag redusert til ikke lenger å gjelde medvirkning til oppbevaring av narkotika. Men hun er fortsatt siktet for befatning med et av de to våpnene, en hagle, som 32-åringen ble pågrepet med.

– Jeg er spent på hvorfor politiet knytter henne til hagla, sa han til pressen i forkant av fengslingsmøtet torsdag ettermiddag.

Kvinnen stilte selv på fengslingsmøtet, som ble holdt for lukkede dører etter påtalemyndighetens ønske. Selv ønsket kvinnen åpne dører.

– Haiket

Ifølge Aasen var kvinnen tilfeldig med i bilen til 32-åringen som havnet på taket ved Rosenhoff før mannen kapret ambulansen.

– Hun haiket, sier han på spørsmål fra NTB om hvordan hun havnet i bilen.

32-åringen ble etter et kvarters villmannskjøring med ambulansen stanset på Torshov, mens kvinnen tok seg fra Rosehoff til Sandaker-senteret ved Torshov, der hun ble pågrepet. På spørsmål om hvorfor kvinnen hadde beveget seg i samme retning som sin medsiktede, svarer Aasen at det også var tilfeldig.

– Det har jeg ikke noen god forklaring på, sier han.

Fengslingsmøtet for den siktede 32-åringen starter klokken 15.

– Ville ikke skade noen

Mannen ble avhørt av politiet onsdag ettermiddag.

Han forsøkte, ifølge politiet, å kjøre på tilfeldige fotgjengere med den kaprede ambulansen. En kvinne med en barnevogn ble truffet av ambulansen, og et eldre ektepar måtte hoppe unna i siste liten for å unngå å bli truffet.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier at klienten ikke hadde til hensikt å skade noen.

– Hans eneste formål var å ikke bli pågrepet, sa forsvareren til VG onsdag.

Godt kjent

Begge de siktede er beskrevet som godt kjent av politiet fra tidligere saker.

32-åringen har fra tidligere en rekke dommer for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran. Mannen var ute på prøve da ambulansen ble kapret. (NTB)