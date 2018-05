Advarer badegjester på Sørenga etter oljelekkasje

Oslo

Av Hanne Mauno

Minst 50.000 liter drivstoff rant ut etter en lekkasje i Arnljot Gellines vei 3, og brann- og redningsetaten i Oslo fikk meldingen om dette klokken 15.23 onsdag, ifølge vakthavende stabssjef Ståle Lindhardt. Onsdag ettermiddag mente han at situasjonen var under rimelig kontroll, sugebiler og lenser var på plass, og brannvesenet regnet med å stoppe det meste av lekkasjen før den rant ut i Oslofjorden. Det så også fint ut på den populære badeplassen på Sørenga.

- Ingen lukt og alt ser bra ut ut på Sørenga, sa Lindhardt til Dagsavisen.

Men i 22-tiden var oljen i ferd med å nå sjøen ved Kongshavn, ifølge NTB, og dette kan være en fare for de badene ved sjøbadet ved Sørenga.

– I kveld er det masse mennesker der, og vi har bybetjenter på plass der nå for å advare folk mot bading. Man kan allerede se oljefilm og merke lukt i området, og vi advarer folk mot å bade i sjøen i området, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Oslo kommune til NTB.

– Det er snakk om ganske store mengder, og det er foreløpig vanskelig å beregne omfanget. Det lukter kraftig diesel i området, og det jobbes iherdig med å stanse lekkasjen, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB onsdag ettermiddag.

Bellona vil anmelde

Politiet opplyste først at det var snakk om så mye som 80.000 liter fyringsolje, men etter at brannvesenet fikk bedre kontroll over situasjonen, ble dette nedjustert til 50.000 liter.

– 50.000 er tallet vi foreløpig opererer med, men alt er veldig usikkert. Tallet kan stige. Vi har kontroll på lekkasjen, men det renner fremdeles litt ut i Alnaelva, sier stabssjef Ståle Lindhardt i brann- og redningsetaten til NTB.

Miljøstiftelsen Bellona opplyser onsdag kveld at de vil anmelde utslippet.