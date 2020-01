Hvem: Jørgen Isnes (40)

Hva: Tidligere lærer, nå hovedtrener i fotballaget KFUM, som fikk 4. plass i første divisjon i 2019 med lite ressurser.

Hvorfor: Sentral i omtrent alle rykter hvor toppklubber trenger ny trener.

Et par fete trenerjobber er ledige, og plutselig snakker alle om deg. Hvordan er det?

– Nei, det er jo bare rykter, da. Men moro, ikke bare for min del, men for klubbens.

Du er liksom skikkelig hot på byen for tida, og det er stas?

– Haha, nei, jeg skal ikke kalle meg det, men det er veldig fint at jobben vi har gjort er blitt lagt merke til. Så har det ikke vært konkrete henvendelser. Men at navnet mitt blir nevnt er jo moro.

Var det ikke konkret fra LSK?

– Jo, de kontakta meg, men gikk for førstevalget sitt. Vi kom aldri langt nok til at jeg kunne få prøve å overbevise dem.

Du har oversikt over spillere rundt Oslo, sier ryktene. Har du det?

– Det er vel en grunn til at jeg er singel. Jeg bruker ekstremt mye tid på å se lokal fotball. Og så har jeg et bredt nettverk. Så når vi hører at en god spiller skal studere i Oslo, så sjekker vi.

Er det viktig for KFUM å være en kristen klubb?

– For å si det sånn, i garderoben vår på A-laget, så tror jeg ikke det sitter noen kristne. Det er ateister og muslimer og katolikker i denne klubben.

Ikke for å være bedreviter, men katolikker teller som kristne, altså.

– Ja, haha, det er riktig det. Om du skal arrestere meg på alle punkter, så er det greit.

Avtale! Hvordan er din fotballfilosofi?

– Vi ønsker å styre fotballkamper, og må være gode med ballen. Ballbesittende, men gjennombruddshissig når sjansene byr seg. Vi skal være fremoverretta, ha høyt press. Vi ønsker å være gode på ballgjenvinning, og at det ser aggressivt og bra ut.

Dette sier vel alle trenere?

– Jo, du har kanskje rett i det. Så er det selvfølgelig spillere og metodikken man bruker. Vi har lykkes bra på spillerlogistikk og treffi bra i de siste åra. Så må vi ikke glemme at KFUM er kjent for ballbesittende spillestil. Vi har prøvd å utvikle det til litt mer direkte.

Det var mer ballbesittende før?

– Ja, helt klart. Og sist vi var oppe i Obos, opplevde vi å spille veldig mye mot etablert forsvar. Det er noe av det vanskeligste i fotball. Man må prøve å utnytte rommene når de er der. Det har vi jobba med.

Hva er det du gjør bedre enn de andre?

– Nå tror ikke jeg at jeg er best i landet, altså. Men jeg har en god fotballfaglig bakgrunn, og så bruker jeg den pedagogiske utdannelsen jeg har. Jeg har jobba som lærer i ti år, og har fireårig lærerutdannelse. Den blir brukt bra, både på og utenfor felt. Det gjør jo at spillere kan utvikle seg, sammen og individuelt.

Er det en pedagogisk utvikling vekk fra kjefting og flammende taler?

– Njæææ, nei, jeg tror fortsatt man skal bevare flammende innlegg, være entusiastisk og en innpisker. Jeg er veldig energisk på sida, både i kamp og ute på felt. Jeg tror det smitter over på omgivelsene, stort sett i positiv forstand. Og så kan jeg gi litt juling iblant.

Betryggende. Men nå: Faste spørsmål. Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er blitt fryktelig kresen på damer. Haha. Nå har jeg vært singel en stund, det misliker jeg. Ikke noen bra tendens.

Jobber du for mye til å ha et lykkelig privatliv?

– Nei, langt ifra. Etter at jeg ble heltidstrener kan jeg disponere tida mi sjøl. Men man kjenner jo at man har blitt 40, og leiter kanskje mer etter feil enn da man var 20.

Jøss. Er det noe du angrer på?

– Som spiller burde jeg kanskje turt litt mer. Jeg var i Lørenskog, og hadde muligheten til å gå til et par andre klubber. Det var ikke de største klubbene, men bedre enn Lørenskog. Samtidig hadde jeg ti fine år i Lørenskog. Men jeg har lært etter hvert å kaste meg ut av komfortsonen.

Ja, hvordan går det med deg gjennom dette overgangsvinduet?

– Haha, vi får se. Jeg er veldig fornøyd med å være hovedtrener i KFUM. Men hvis Vålerenga eller Sarpsborg hadde ringt, så hadde vi tatt en prat. Men så er det jo ikke sånn at du hadde sagt ja, det er mange mekanismer som spiller inn.

Til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jennifer Lopez. Helt innafor min sjanger.

Okei, hu er bra nok, sjøl for deg?

– Ja, der trenger jeg ikke leite etter feil.