Oslo

4

BA-GA

Helgesensgate 12

Tlf. 467 70 046

Mat 4

Meny 4

Miljø 3

Service 3

Prisnivå 4

Er det plass til nok et burgersted i Oslo? Oslofolkets hunger etter hamburgere synes riktignok endeløs, men om du ikke skal forsvinne i mengden av burgersteder vi har fått i hovedstaden de siste årene, er det en fordel å skille seg ut.

Det gjør utvilsomt Bà-Gà, et av de siste tilskuddene til Grünerløkkas omfattende restaurantliv.

Bà-Gàs hele og fulle navn er Bà-Gà by Monsun. Stedet er åpnet av sushi- og nudelrestauranten Monsun i Helgesens gate, som en forlengelse i nabolokalet til den etablerte asiatiske restauranten.

– Dette er vel hva vi kan kalle siste hipsterskrik, sier byløven når maten er bestilt og vi har funnet plass ved et av bordene midt i lokalet.

Det er altså burgere som spiller hovedrollen på Bà-Gà. Nærmere beste asiatiske bao-burgere. De små dampede bao-brødene, med opprinnelse fra Taiwan, har for alvor gjort sitt inntog i europeiske storbyer de siste årene.

Bà-Gà er ikke de første til å servere bao i Oslo. Men i motsetning til mange andre steder er brødene hos Bá-Gá formet som vanlige hamburgerbrød. På menyen har de sju forskjellige bao-burgere, både hvite og svarte, fylt med alt fra friterte scampi til laks eller svin.

Byløvene ender med en À la Saigon, en svineburger med asiatisk honninglasur, og en Bulgogi Bà-Gà, en svart bao fylt med bulgogi, en klassisk koreansk rett av storfe tilberedt over åpen flamme.

I tillegg lar vi oss friste av stedets utvalg av små deleretter, klassiske pommes frites servert med crispy duck, og en porsjon kinesiske spareribs, på servitørens anbefaling.

Alt dette får følge av to kalde flasker av det vietnamesiske ølet Saigon.

Det første som kommer på bordet er pommes frites med crispy duck. Det kommer med chili-yoghurt-majones og hoisindressing. Pommes fritesen er sprø, kombinasjonen fungerer overraskende bra.

– Dette er digg, konkluderer byløven og skyller ned med en slurk kald Saigon.

Det neste som kommer er de kinesiske spareribsene, glasert med mango og hoisinsaus.

– Nå skjønner jeg hva de svarte hanskene er til, sier byløven. Hos Bà-Gà deles det ut svarte engangshansker, til de som måtte ønske å spise med hansker. For de av oss som på ingen måte vil spise med hansker er det verre. Det er ikke bestikk å oppdrive, og Byløvene sitter nå med en seig marinade på fingrene.

Heldigvis er marinaden svært så godt, ikke minst til de saftige spareribsene.

Det er ikke veldig mange gjester tilstede når byløvene besøker Bà-Gà, det tar likevel overraskende lang tid før burgerne kommer til bordet.

Brødene er akkurat så myke som bao skal være.

Foto: Mimsy Møller

Den svarte varianten med koreansk bulgogi er saftig og full av smak, selv om vi kunne ønsket oss litt mer trøkk. Den hvite varianten med svineburger er dessverre mer skuffende. Burgeren er rett og slett ganske tørr, og litt smakløs.

– En god burger må være saftig, det er dessverre ikke denne. Men brødet er mykt og godt, sier byløven.

Prisen på burgerne er fra 89 kroner til 129 kroner. Det holder ikke til å bli mett.

For byløvene passet det bra med de to delerettene, og to bao-burgere. Med to flasker Saigon endte regningen på like under 600 kroner.