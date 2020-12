Smittetallet siste døgn er 16 flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 84 smittetilfeller.

Antall smittede søndag er 39 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 120 smittede per dag.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 364.

Flest smittede

Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 151 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 545 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. På Stovner er det registrert 161 nye tilfeller de siste to ukene, tilsvarende 483,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Gamle Oslo har flest smittede med 163 tilfeller de siste to ukene, tilsvarende 489,3 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har fremdeles det laveste smittetrykket i Oslo med 51 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 100,4 per 100.000 innbyggere.

Oslo kommune meldte først at det var registrert 72 nye smittetilfeller siste døgn, men endret så raskt til 81 nye tilfeller.

Færre

Det siste døgnet er det registrert 250 koronasmittede i hele Norge. Det er 22 færre enn dagen før og 32 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 38.323 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.495 nye smittetilfeller i Norge. 2,3 millioner personer er til nå testet for koronavirus i Norge.

132 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før.

Til sammen er 354 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.