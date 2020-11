Det er 82 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 161 smittede per dag. Det er totalt 2.223 smittede i Oslo de siste to ukene, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Antall smittede siste døgn er 33 færre enn dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 152 smittetilfeller.

Flest kvinner

Det er litt flere kvinner enn menn som er smittet de siste to ukene: 1.113 kvinner og 1.092 menn.

Bydelene Grorud og Bjerke har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 204 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 736,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I bydel Bjerke er det registrert 200 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 598,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 118,1 per 100.000 innbyggere.

Færre også på landsbasis

Det er registrert 282 nye koronasmittede i hele landet siste døgn. Det er 71 færre registrerte enn dagen før og 124 færre enn natt til mandag for en uke siden.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 35.828 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Rundt 2,2 millioner er nå testet for koronaviruset i Norge.

123 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

Til sammen er 328 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

