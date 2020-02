Støtten fra det statlige foretaket, som har som formål å arbeide for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, ble gjort kjent under et arrangement hos Unibuss på Alnabru i Oslo torsdag.

– Så langt er ti prosent av de 1.200 bussene som kjører for Ruter, elektriske, og i løpet av 2028 skal alle bussene være utslippsfrie, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Støtten går til infrastruktur for lading. I alt er det planlagt 107 ladepunkter.