Antall smittede siste døgn er fire flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 92 smittetilfeller.

Stovner bydel har fortsatt det høyeste smittetrykket de siste to ukene. Der er det nå 362 smittede per 100.000 innbyggere. Søndre Nordstrand følger etter med 311 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i bydel Nordre Aker, der tallet er 81 de siste to ukene og bydel Nordstrand der smittetallet er 71 per 100.000.

Totalt er 17.667 personer i hovedstaden registrert smittet siden mars i fjor. Det er flest smittetilfeller i aldersgruppen 20 til 29 år med drøyt 4.343.

Det siste døgnet er det registrert 373 koronasmittede i Norge. Det er 87 flere enn dagen før og 58 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til fredag registrert 64.212 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.936 nye smittetilfeller i Norge. 3,4 millioner koronatester er til nå utført i landet.

94 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var én færre enn dagen før.

Til sammen er 582 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

