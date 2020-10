47 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn

Dermed er det en liten nedgang i antall smittede i Oslo fra mandag, da det ble registrert 54 nye tilfeller.

Det siste døgnets tall er likevel høyere enn det var alle dager i forrige uke, bortsett fra tirsdag. Da ble det registrert 49 nye koronatilfeller.

De siste 14 dagene er det registrert 620 nye koronatilfeller i Oslo. Det er ni færre enn i tilsvarende periode fram til mandag denne uken.

Det er fortsatt flest menn som er smittet i hovedstaden. 336 av de smittede de siste to ukene er menn, mens 272 er kvinner.

Aldersgruppen med flest smittede er 20 til 29 år. 227 personer i denne aldersgruppen er smittet, mens 138 personer i aldersgruppen 30 til 39 år er smittet.

Flest smittede er det i bydel Gamle Oslo med 69, fulgt av Frogner og Grünerløkka, som begge har 66. Per 100.000 innbyggere har bydel St. Hanshaugen det høyeste smittetrykket med 143,8 personer, fulgt av Stovner med 132,1 personer og Bjerke med 119,7 personer.

Det var ved midnatt registrert 14.783 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 179 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 327 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger, til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.