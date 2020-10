Onsdag var det 49 nye smittetilfeller, mens det ble meldt om 44 nye smittede i hovedstaden tirsdag.

Det er fortsatt flest menn som er rapportert smittet, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 234 tilfeller.

Antall smittede i hovedstaden er 631 de siste 14 dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

Det er fortsatt bydelene St. Hanshaugen og Stovner som har flest smittede, med henholdsvis 156,6 og 153,1 smittede per 100.000 innbyggere. Lavest smittetall er i bydelene Vestre Aker med 14 og Ullern med 43,4.

Tirsdag iverksatte Oslo kommune en rekke nye tiltak, blant annet påbud om munnbind på kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

Ved midnatt var det registrert 14.026 koronasmittede personer i hele landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 112 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 239 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

28 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 274 døde som følge av sykdommen.

