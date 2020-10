42 nye koronasmittede registrert i Oslo

De siste 14 dagene er det registrert 675 smittetilfeller i hovedstaden, viser tall fra Oslo kommunes oversikt.

Flest tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene er det i bydel Frogner med 135. Totalt har ni av femten bydeler over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Færrest registrerte smittede er det fortsatt i bydel Vestre Aker med 23,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Ingen bydeler ligger dermed under den «røde grensa».

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 16.771 koronasmittede personer i hele landet. Det er en økning på 169 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 23 flere enn dagen før og 15 flere enn til samme tid forrige uke.

Den siste uken er det totalt meldt om 819 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Til sammen er vel 1,5 millioner personer nå blitt testet for koronavirus i Norge.

I alt var 29 koronapasienter innlagt på sykehus tirsdag, som er én mer enn dagen før.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19.