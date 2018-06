Oslo

Det meldes om sol og temperaturer over 20 grader i hovedstaden lørdag – som er sankthansaften.

36 tillatelser

Så da brenner det på himmelen, men om du vil lage ditt eget bål på bakken, må du ha søkt på forhånd.

Oslo brann og redningsetat har i år gitt 36 tillatelser til å brenne bål i Oslo på sankthansaften.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Åpent minst ett sted

Det gjøres oppmerksom på at lista ikke må ses på som en innbydelse for andre til å oppsøke disse stedene, ettersom det er mange private eiendommer, og disse nok ønsker at det forblir en privat feiring.

Brannvesenet har ikke oversikt over hvilke som er åpen for andre enn inviterte, men har én åpning.

– Vet at bålet på Tjuvholmen skal være ute i vannet ved Herbern, og det kan jo ikke få blitt så mye mer åpent enn det, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Her er hele lista:

Seks på Bygdøy

Tre på Malmøya

To på Bleikøya

To på Bekkelaget

To på Nakholmen

To Lindøya

Godalsparken

Smestad

Pinnejordet

Høyenhall

Kværner

Vækerø

Mosseveien

Solvang

Nordstrand

Kurland

Hellerud

Ulvøya

Tjuvholmen

Sandåssletta

Prinsdal

Lindøya,øst

Langøyene

Haugerud

Linderud