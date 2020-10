30 nye personer registrert smittet i Oslo

Det viser Oslo kommunes oversikt over koronasmitte i hovedstaden.

I Oslo er det de siste to ukene registrert 682 nye smittetilfeller.

Flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene var det søndag registrert i bydelen Nordstrand med 131,5, etterfulgt av bydelene Bjerke og St. Hanshaugen med henholdsvis 125,7 og 123,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Lavest er tallet i bydelen Vestre Aker med 25,9. Samtlige bydeler ligger dermed over den «røde» grensa.

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 16.456 koronasmittede personer i hele landet. Det er en økning på 88 meldte tilfeller siste døgn.

Det er ni færre enn dagen før. Den siste uken er det meldt om 818 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Til sammen var 1,2 millioner personer testet for koronavirus i Norge fram til fredag.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars. Den største gruppen døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av de døde er menn. FHI understreker at det ikke alltid er mulig å slå fast om de koronasmittede har dødd av eller med covid-19