24-åring varetektsfengslet for knivstikking i Oslo

Mannen er siktet for drapsforsøk og er underlagt brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden, framgår det av kjennelsen fra Oslo tingrett.

Politiet ble varslet via AMK klokken 1.05 natt til lille julaften om at en person var blitt påført skader på kroppen med et stikkvåpen i en leilighet på Torshov i Oslo.

Følg Dagsavisen på Facebook!

Beslagla kniv

Like over klokken 2 meldte politiet at en mann var pågrepet og siktet i saken. Politiet beslagla også en kniv som de mener er våpenet som ble brukt, og som er forenlig med skadene mannen i 50-årene er påført.

Mannen i 50-årene er ikke livstruende skadd og er blitt avhørt, opplyser vaktleder Roger Hjertø ved Krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB. Han var bevisst og oppegående da politiet kom til stedet.

Også 24-åringen ble avhørt lille julaften. Han nekter straffskyld i saken, framgår det av kjennelsen.

Les også: 50 år siden øksedrapene: – Julen ble aldri den samme

Ble gjenkjent

Politiet fikk opplysninger som ble knyttet til en navngitt antatt mistenkt. Den siktede ble gjenkjent av en patrulje i Oslo sentrum og deretter pågrepet og kjørt til arresten, opplyste operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt lille julaften.

I fengslingskjennelsen framgår det at retten mener sannsynligheten er åpenbar for at den siktede vil kunne forsøke å ødelegge bevis dersom han slippes fri. Det vises til at siktede tidligere er straffet flere ganger, og at det er opplysninger i saken som tilsier at han har tilknytning til et kriminelt miljø. I kjennelsen viser retten videre til at etterforskningen er i en svært tidlig fase og at helt sentrale etterforskningsskritt gjenstår.